Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (18), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos da Champions League Feminina, Copa do Nordeste, da semifinal do Campeonato Paranaense e do Campeonato Mexicano Feminino.

Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique e Lyon abrem a fase de quartas de final da Champions League feminina nesta terça-feira. Enquanto Náutico, América de Natal, CRB e Ferroviário disputam pela 6ª da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de março de 2025)

Champions League Feminina (quartas de final - ida)

Real Madrid feminino x Arsenal feminino - 14h45 - TNT, Max e DAZN

Bayern feminino x Lyon feminino - 17h - DAZN

Jogos de hoje: o Real Madrid feminino entra em campo pela Champions League para enfrentar o Arsenal (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Copa do Nordeste (6ª rodada)

Náutico x América-RN - 19h - Disney+ e Premiere

Campeonato Paranaense (semifinal)

Londrina x Operário-PR - 20h - Nsports

Campeonato Mexicano Feminino (13ª rodada)

Atlético San Luis feminino x Cruz Azul feminino - 20h - Disney+

