Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (17), alguns dos destaques dos jogos de hoje o Barcelona de Raphinha pelo Campeonato Espanhol e o Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo na Champions League Asiática, além do Campeonato Paulista, Campeonato Italiano, Campeonato Argentino e mais.

Caso vença o Rayo Vallecano, o Barcelona pode chegar a 51 pontos no Campeonato Espanhol e assumir a liderança da competição, uma vez que tem a vantagem do confronto direto contra o atual líder, o Real Madrid.

Vindo de uma sequência de oito jogos sem derrotas, o Al-Nassr briga pela liderança da liga oeste da Champions League Asiática e atualmente está na 3ª colocação do grupo com 16 pontos, atrás de Al-Ahli e do líder Al-Hilal, que estão empatados com 19 pontos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 17 de fevereiro de 2025)

Campeonato Espanhol

Barcelona x Rayo Vallecano – 17h – ESPN e Disney+

Champions League Asiática

Persepolis x Al Nassr – 13h – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: Al-Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo (Foto: Reprodução)

Paulistão

Novorizontino x Mirassol – 20h – Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Campeonato Italiano

Genoa x Venezia – 16h45 – Disney+

Campeonato Argentino (Apertura)

Sarmiento Junin x Deportivo Riestra – 17h – Disney+

Vélez Sarsfield x Godoy Cruz – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

Rizespor x Galatasaray – 14h – Disney+

Parazão

Paysandu x Independente de Tucuruí – 20h – Canal do Benja

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Leeds United x Sunderland – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Almería x Elche – 16h30 – Disney+