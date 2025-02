Barcelona anuncia renovação com joia do futebol mundial

O Barcelona anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), a renovação de contrato com o zagueiro Pau Cubarsí, de 18 anos. Tratado como uma joia revelada nas categorias de base, o defensor terá vínculo com o clube blaugrana até o final do primeiro semestre de 2029.

Olá, torcedores! Estou muito feliz pela extensão do meu contrato, e espero logo fazer minha estreia no novo Spotify Camp Nou. Visca el Barça! - afirmou o jovem, através das redes sociais do clube.

Cubarsí fez sua estreia pelos catalães no dia 18 de janeiro de 2024, em jogo da Copa do Rei, diante do Salamanca. Saindo do banco, o espanhol entrou no intervalo do confronto, substituindo Andreas Christensen, e deu início à sua trajetória no futebol local.

Desde então, são 60 partidas acumuladas, tendo contribuído com quatro assistências no período. Três delas, inclusive, foram na atual temporada de La Liga, na qual seu desempenho tem sido amplamente elogiado pelos torcedores, tendo atuado em todos os compromissos.

O bom desempenho chegou a lhe render oportunidades com a seleção da Espanha. Em cinco jogos, o defensor entrou em campo, somando 159 minutos entre três vindas do banco e duas titularidades. Contra a Suíça, no jogo mais recente da Fúria, o camisa 2 do Barça teve sua primeira atuação internacional com 90 minutos de duração.

👶 Barcelona tem aproveitado base em vez de contratações caras

Cubarsí é mais uma das joias de "La Masía" a ser aproveitada no momento recente do Barcelona. As dificuldades financeiras que fizeram boa parte dos craques dos anos anteriores deixar a Catalunha acabou oportunizando diamantes descobertos na base. Nomes como Pedri, Gavi, Alejandro Balde e Lamine Yamal também entraram na conta, e hoje, tomam conta da titularidade.