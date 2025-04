Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A e B, a final do Sul-Americano sub-17, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 12 de abril de 2025)

Brasileirão

RB Bragantino x Botafogo – 16h – Premiere

Juventude x Ceará – 16h – Premiere

Palmeiras x Corinthians – 18h30 – Premiere

Vasco x Sport – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Chapecoense x Coritiba – 16h – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Vila Nova x Paysandu – 18h – ESPN e Disney+

Novorizontino x Volta Redonda – 19h – Disney+

Amazonas x Ferroviária – 19h – Disney+

Operário-PR x Goiás – 20h – ESPN 4 e Disney+

Sul-Americano sub-17 (final)

Colômbia sub-17 x Brasil sub-17 – 21h – Sportv 3

Campeonato Inglês

Manchester City x Crystal Palace – 8h30 – Disney+

Nottingham Forest x Everton – 11h – ESPN e Disney+

Southampton x Aston Villa – 11h – Disney+

Brighton x Leicester – 11h – Disney+

Arsenal x Brentford – 13h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Arsenal recebe o Brentford no Emirates Stadium pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Mallorca – 9h – Disney+

Getafe x Las Palmas – 11h15 – Disney+

Celta de Vigo x Espanyol – 13h30 – Disney+

Leganés x Barcelona – 16h – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Venezia x Monza – 10h – Disney+

Inter de Milão x Cagliari – 13h – Disney+

Juventus x Lecce – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen x Union Berlin – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball

Hoffenheim x Mainz – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball

Borussia Mönchengladbach x Freiburg – 10h30 – OneFootball

Bochum x Augsburg – 10h30 – OneFootball

Holstein Kiel x St. Pauli – 10h30 – OneFootball

Bayern x Borussia Dortmund – 13h30 – RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Português

Santa Clara x Sporting – 14h – ESPN 2 e Disney+

Casa Pia x Porto – 16h30 – Disney+

Campeonato Holandês

Fortuna Sittard x Feyenoord – 11h30 – Disney+

PSV x Almere City – 15h – Disney+

Campeonato Turco

Besiktas x Istanbul Basaksehir – 13h – Disney+

Campeonato Francês

Monaco x Olympique de Marseille – 12h – CazéTV

Campeonato Ucraniano

Kryvbas x Dínamo de Kiev – 7h – OneFootball

Campeonato Saudita

Al Nassr x Al Riyadh – 15h – Canal GOAT

Campeonato Belga

Union Saint-Gilloise x Anderlecht – 15h45 – Disney+

Campeonato Escocês

Celtic x Kilmarnock – 8h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Belgrano x Boca Juniors – 20h30 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Uruguaio

Peñarol x Miramar Misiones – 18h30 – Disney+

MLS

Toronto x Minnesota United – 15h30 – Apple TV+

Atlanta United x New England Revolution – 15h45 – Apple TV+

Orlando City x New York Red Bulls – 17h30 – Apple TV+

DC United x Cincinnati – 20h30 – Apple TV+

Montréal x Charlotte – 20h30 – Apple TV+

New York City x Philadelphia Union – 20h30 – Apple TV+

Vancouver Whitecaps x Austin – 20h30 – Apple TV+

Dallas x Seattle Sounders – 21h30 – Apple TV+

Nashville x Real Salt Lake – 21h30 – Apple TV+

Colorado Rapids x San Diego – 22h30 – Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Houston Dynamo – 23h30 – Apple TV+

Los Angeles FC x San Jose Earthquakes – 23h30 – Apple TV+

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

Seattle Reign x Orlando Pride – 20h30 – Canal GOAT

Brasileirão Feminino

Corinthians feminino x Palmeiras feminino – 11h – Sportv

Cruzeiro feminino x Juventude feminino – 15h – TV Cruzeiro (YouTube)

Grêmio feminino x Bahia feminino – 16h – GrêmioTV (YouTube)

Fluminense feminino x Internacional feminino – 17h – TV Brasil

Ferroviária feminino x São Paulo feminino – 21h – TV Brasil

Campeonato Espanhol Feminino

Athletic Bilbao feminino x Levante feminino – 11h30 – DAZN

Eibar feminino x Real Madrid feminino – 13h30 – DAZN

Campeonato Alemão Feminino

Eintracht Frankfurt feminino x Bayern feminino – 9h – DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Hannover x Elversberg – 8h – OneFootball

Hertha Berlin x Darmstadt – 8h – OneFootball

Ulm x Magdeburg – 8h – OneFootball

Kaiserslautern x Nuremberg – 15h30 – OneFootball

Copa da Inglaterra Feminina (semifinal)

Chelsea feminino x Liverpool feminino – 8h15 – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Plymouth x Sheffield United – 8h30 – Disney+

Cardiff City x Stoke City – 11h – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Cádiz x Elche – 13h30 – Disney+

Tenerife x Burgos – 13h30 – Disney+

Oviedo x Racing Ferrol – 16h – Disney+