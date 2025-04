Lá se vão 40 dias desde a última vez que Cuéllar atuou pelo Grêmio. Foi no dia 1º de março, na derrota por 2 a 1 para o Juventude, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Desde então, o volante colombiano sofre com lesão muscular na coxa de esquerda. Ele até figurou no banco de reservas na partida de volta da final do Gauchão, no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, mas não foi utilizado.

O Grêmio trata a situação de Cuéllar com zelo por se tratar de um jogador que atuou por cinco anos na Arábia Saudita, uma liga inferior em termos de intensidade. A capacidade física do volante colombiano foi questionada em suas oito partidas pelo Tricolor Gaúcho até aqui, em que não teve destaque.

continua após a publicidade

Cuéllar pode retornar contra o Flamengo, seu ex-clube

Cuéllar já treina normalmente, com bola, com o restante do elenco gremista, no CT Presidente Luiz Carvalho. Por isso, não está descartado seu retorno no jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

— Esperamos agora recuperar o Braithwaite para o próximo jogo, recuperar Amuzu, recuperar Cuéllar, para estarem todos e termos mais variantes — projetou o técnico Gustavo Quinteros em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), pela Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Cuéllar jogou pelo Flamengo de 2016 a 2019. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Se Cuéllar voltar a jogar pelo Grêmio no domingo (13), será justamente contra o clube no qual se destacou no futebol brasileiro. O volante colombiano disputou 157 partidas pelo Rubro-Negro Carioca em quatro temporadas, entre 2016 e 2019.