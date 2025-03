Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (12), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do Campeonato Carioca, Champions League, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Champions League asiática, Champions League da Concacaf, Copa da AFC e Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 12 de março de 2025)

Campeonato Carioca (final)

Fluminense x Flamengo - 21h30 - Band

Pré-Libertadores

Cerro Porteño x Melgar - 19h - Paramount+

Corinthians x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - Globo, ESPN e Disney+

Champions League (oitavas)

Lille x Borussia Dortmund - 14h45 - TNT e Max

Arsenal x PSV - 17h - TNT e Max

Aston Villa x Club Brugge - 17h - Space e Max

Atlético de Madrid x Real Madrid - 17h - Max

Atlético de Madrid e Real Madrid jogam valendo vaga nas quartas de final da Champions League

Copa do Brasil

Vitória x Náutico - 19h - Sportv e Premiere

Athletic x Grêmio - 19h30 - Prime Video

Operário-PR x Tombense - 19h30 - Sportv e Premiere

Ceará x Confiança - 21h30 - Sportv e Premiere

Atlético-GO x Retrô - 21h30 - Prime Video

Brasileirão sub-20

Santos sub-20 x Botafogo sub-20 - 15h - Santos Futebol Clube (YouTube)

Campeonato Carioca (final Taça Rio)

Madureira x Sampaio Corrêa-RJ - 20h - BandSports e Canal GOAT

Concacaf Champions Cup

Monterrey x Vancouver Whitecaps - 21h30 - Disney+

Los Angeles Galaxy x Herediano - 23h30 - Disney+

América-MEX x Chivas Guadalajara - 23h30 - ESPN 4 e Disney+

Champions League Elite da Ásia (oitavas)

Kawasaki Frontale x Shanghai Shenhua - 7h - Disney+

Champions League Dois da Ásia (quartas)

Lion City Sailors x Sanfrecce Hiroshima - 9h - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Stoke City x Blackburn - 17h - ESPN 4 e Disney+