Flamengo inicia preparação para final do Campeonato Carioca

O Flamengo iniciou, na manhã desta segunda-feira (10), no Ninho do Urubu, a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O time do técnico Filipe Luís encara o Fluminense na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Essa foi a primeira vez que o treinador rubro-negro contou com todo o elenco após a vitória no clássico com o Vasco por 2 a 1, pelo compromisso de volta da semifinal do estadual. Afinal, no domingo, apenas os atletas que não iniciaram a partida entre os titulares realizaram atividades no gramado do CT.

Como foi o treinamento do Flamengo desta segunda-feira

O treino no Ninho, que começou às 9h30, contou com a participação de alguns jogadores da base rubro-negra. Os atletas iniciaram o dia na academia do centro de treinamento e, posteriormente, foram para o campo.

Treino do Flamengo no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além das atividades desta segunda, o Flamengo terá apenas mais um treinamento antes do jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, os trabalhos no Ninho do Urubu começam às 15h30.

