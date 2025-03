Em busca do quarto título como técnico do Flamengo, Filipe Luís terá um adversário indigesto na decisão do Campeonato Carioca. Afinal, o treinador ainda não venceu o Fluminense desde sua chegada no comando técnico do Rubro-Negro. Filipe Luís precisará quebrar essa marca para levantar mais um troféu pelo time da Gávea.

É o Tricolor das Laranjeiras, aliás, o único time que venceu o Flamengo de Filipe Luís. No clássico do dia 17 de outubro de 2024, o treinador foi surpreendido pelo rival, que venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Lima e Arias.

Posteriormente, Flamengo e Fluminense voltaram a se enfrentar na Taça Guanabara desse ano. Em jogo de raras emoções, o clássico terminou empatado sem gols.

Filipe Luís vai em busca de sua primeira vitória como treinador do Flamengo contra o Fluminense (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Resultados recentes animam torcedores do Flamengo 🔴⚫

Os torcedores rubro-negros apostam nos jogos recentes do time de Filipe Luís para olhar com otimismo em busca do título. Afinal, a equipe está invicta há 22 partidas sob o comando do treinador. Veja os números!

⚔️ 22 jogos

✅ 16 vitórias (!)

⚖️ 6 empates

❌ 0 derrotas (!)

📊 81.8% aproveitamento (!)

⚽ 43 gols (1.95 /j!)

🚫 11 gols sofridos (0.5 /j!)

🏆 2 títulos (!)

