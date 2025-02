Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (10), os destaques dos jogos de hoje são o São Paulo no Paulistão, Vasco no Campeonato Carioca, Brasil Sub-20 no Sul-Americano, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra, Campeonato Português e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025)

Campeonato Paulista

21h30 - São Paulo x Inter de Limeira - CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Campeonato Carioca

20h - Sampaio Corrêa-RJ x Vasco - Sportv e Premiere

Sul-Americano sub-20

17h - Paraguai sub-20 x Brasil sub-20 - Sportv

19h30 - Argentina sub-20 x Colômbia sub-20 - Sportv 2

22h - Chile sub-20 x Uruguai sub-20 - Sportv

Jogos de hoje: Seleção Brasileira joga pelo Sul-Americano Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Campeonato Italiano

16h45 - Inter de Milão x Fiorentina - ESPN 4 e Disney+

Copa da Inglaterra

16h45 - Doncaster x Crystal Palace - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Mallorca x Osasuna - Disney+

Campeonato Português

17h15 - Arouca x Rio Ave - Disney+

Campeonato Turco

14h - Trabzonspor x Eyupspor - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Oviedo x Eldense - Disney+

Campeonato Alemão feminino

14h - Carl Zeiss Jena feminino x Freiburg feminino - DAZN

Jogo do Brasil sub-20 hoje

Na primeira fase, o Brasil Sub-20 avançou ao Hexagonal com a 3ª colocação no Grupo B e com dois pontos de vantagem sobre o eliminado Equador. O jogo de hoje vale pela terceira rodada do hexagonal final.

Dentre as seleções presentes no Hexagonal, o Chile possui vaga assegurada no próximo Mundial Sub-20 por ser o país-sede da competição. Outras quatro seleções buscam se classificar para o torneio, que será disputado de 27 de setembro a 19 de outubro.