Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da Série B do Brasileirão, da Copa Ouro da Concacaf, da Eurocopa Feminina, do Campeonato Uruguaio e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 5 de julho de 2025)

Brasileirão Série B

Ferroviária x Vila Nova – 16h – Disney+

Botafogo-SP x Novorizontino – 18h30 – ESPN e Disney+

Copa Ouro da Concacaf

Estados Unidos x México – 20h – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: o México enfrenta os Estados Unidos na final da Copa Ouro da Concacaf (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Eurocopa feminina

Noruega (F) x Finlândia (F) – 13h – CazéTV

Suíça (F) x Islândia (F) – 16h – CazéTV

Campeonato Uruguaio (Final)

Peñarol x Nacional-URU – 15h – Disney+

Vitória Cup

Desportiva Ferroviária x Defensa y Justícia – 10h – Canal GOAT e Arquibancada Digital

Cruzeiro x Banfield – 16h – Sportv, Premiere, Canal GOAT, Samuca TV

Copa Cosafa sub-20

Angola sub-20 x Maláui sub-20 – 7h – FIFA+

Namíbia sub-20 x Zimbábue sub-20 – 10h – FIFA+

Copa Cosafa feminina sub-20

Maláui sub-20 (F) x Botsuana sub-20 (F) – 7h – FIFA+

Namíbia sub-20 (F) x Zimbábue sub-20 (F) – 10h – FIFA+

Campeonato Norueguês

Sandefjord x Rosenborg – 9h30 – OneFootball

KFUM Oslo x Bryne – 9h30 – OneFootball

Sarpsborg x Haugesund – 9h30 – OneFootball

Copa Paulista

São José x Oeste – 15h – Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série C

Anápolis x Itabaiana – 16h30 – Nosso Futebol+

Londrina x Guarani – 16h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Brusque x Figueirense – 19h – DAZN e Nosso Futebol+

Ypiranga x Maringá – 19h – Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Brasileirão Série D

Joinville x Marcílio Dias – 16h – Metrópoles (YouTube)

América-RN x Santa Cruz – 16h30 – Metrópoles (YouTube)

Manaus x Tuna Luso – 17h30 – Metrópoles (YouTube)

Campeonato Peruano

Atlético Grau x Juan Pablo II College – 17h15 – Fanatiz

Deportivo Garcilaso x Universitario – 19h30 – Fanatiz

MLS (Primeira Divisão dos EUA)

Seattle Sounders x Columbus Crew – 18h – Space e Max

Baianão Série B

Galícia x Itabuna – 15h – TVE Bahia (YouTube)

