Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A, B e C, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Campeonato Holandês e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 3 de maio de 2025)

Brasileirão

São Paulo x Fortaleza - 21h30 - Premiere

Corinthians x Internacional - 18h30 - Prime Video

Fluminense x Sport - 18h30 - Premiere

Ceará x Vitória - 18h30 - Premiere

Bahia x Botafogo - 21h - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Ferroviária x Coritiba - 21h35 - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

Remo x Amazonas - 16h - RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

Volta Redonda x Paysandu - 20h30 - Disney+

Brasileirão Série C

ABC x Ituano - 17h - Nosso Futebol (YouTube e TV) e Nosso Futebol+

Maringá x Confiança - 17h - Nosso Futebol+

Ponte Preta x Anápolis - 19h30 - DAZN e Nosso Futebol+

Tombense x Itabaiana - 19h30 - Nosso Futebol+

Campeonato Inglês

Aston Villa x Fulham - 8h30 - ESPN e Disney+

Everton x Ipswich - 11h - ESPN e Disney+

Leicester x Southampton - 11h - Disney+

Arsenal x Bournemouth - 13h30 - Disney+

Jogos de hoje: o Arsenal recebe o Bournemouth pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Campeonato Espanhol

Alavés x Atlético de Madrid - 9h - ESPN 4 e Disney+

Rayo Vallecano x Getafe - 16h - ESPN 3 e Disney+

Valladolid x Barcelona - 16h - ESPN e Disney+

Las Palmas x Valencia - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Parma x Como - 10h - Disney+

Cagliari x Udinese - 10h - Disney+

Lecce x Napoli - 13h - ESPN e Disney+

Inter de Milão x Hellas Verona - 15h45 - Disney+

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Bayern - 10h30 - Sportv, CazéTV e OneFootball

St. Pauli x Stuttgart - 10h30 - Canal GOAT e OneFootball

Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim - 10h30 - OneFootball

Union Berlin x Werder Bremen - 10h30 - OneFootball

Borussia Dortmund x Wolfsburg - 13h30 - RedeTV!, Nosso Futebol, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

Strasbourg x PSG - 12h - CazéTV

Saint-Étienne x Monaco - 16h05 - CazéTV

Campeonato Holandês

Heracles x Feyenoord - 13h45 - Disney+

PSV x Fortuna Sittard - 16h - Disney+

Campeonato Português

Braga x Santa Clara - 14h - Disney+

Estoril x Benfica - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Ucraniano

Chernomorets x Shakhtar Donetsk - 7h - OneFootball

Ingulets Petrove x Dínamo de Kiev - 9h30 - OneFootball

Champions League da Ásia (final)

Al Ahli x Kawasaki Frontale - 13h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga

Union Saint-Gilloise x Genk - 15h45 - Disney+

Campeonato Turco

Antalyaspor x Konyaspor - 14h - Disney+

Galatasaray x Sivasspor - 13h - Disney+

MLS

Atlanta United x Nashville - 15h45 - Apple TV+

Toronto x New England Revolution - 17h30 - Apple TV+

Inter Miami x New York Red Bulls - 20h30 - Apple TV+

Columbus Crew x Charlotte - 20h30 - Apple TV+

DC United x Colorado Rapids - 20h30 - Apple TV+

Montréal x Philadelphia Union - 20h30 - Apple TV+

Chicago Fire x Orlando City - 21h30 - Apple TV+

Austin x Minnesota United - 21h30 - Apple TV+

San Diego x Dallas - 22h15 - Apple TV+

Vancouver Whitecaps x Real Salt Lake - 22h30 - Apple TV+

Los Angeles x Houston Dynamo - 23h30 - Apple TV+

San Jose Earthquakes x Portland Timbers - 23h30 - Apple TV+

Seattle Sounders x St. Louis - 23h30 - Apple TV+

Campeonato Uruguaio

Nacional x Cerro - 17h30 - Disney+

Campeonato Paulista sub-20

Corinthians sub-20 x União São João sub-20 - 15h - Paulistão (YouTube)

Palmeiras sub-20 x Referência sub-20 - 15h - Paulistão (YouTube)

Santos sub-20 x Aguaí sub-20 - 15h - Paulistão (YouTube)

São Paulo sub-20 x Flamengo-SP sub-20 - 15h - Paulistão (YouTube)

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

Portland Thorns x Orlando Pride - 20h30 - Canal GOAT

Brasileirão Feminino

Palmeiras feminino x São Paulo feminino - 18h - Sportv

Sul-Americano Feminino sub-17

Bolívia feminino sub-17 x Brasil feminino sub-17 - 21h - Sportv 2

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Eintracht Braunschweig x Fortuna Düsseldorf - 8h30 - OneFootball

Ulm x Hannover - 8h30 - OneFootball

Darmstadt x Hamburgo - 8h30 - OneFootball

Colônia x Jahn Regensburg - 15h30 - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Coventry x Middlesbrough - 8h30 - ESPN 2 e Disney+

West Bromwich x Luton Town - 8h30 - Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

Huddersfield x Leyton Orient - 11h - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Córdoba x Cádiz - 15h30 - Disney+

Huesca x Oviedo - 11h15 - Disney+

Eibar x Mirandés - 13h30 - Disney+

Málaga x Granada - 13h30 - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Turbine Potsdam feminino x Wolfsburg feminino - 9h - DAZN