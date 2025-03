Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (2), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do mata mata do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista Campeonato Gaúcho, Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Italiano e mais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 2 de março de 2025)

Paulistão (Quartas)

Corinthians x Mirassol - 18h30 - Record, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Santos x RB Bragantino - 20h45 - CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Carioca (Semifinal)

Fluminense x Volta Redonda - 18h - Band, Canal GOAT e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Catarinense (Quartas)

Criciúma x Joinville - 19h - FCF TV (Youtube)

Campeonato Pernambucano

Sport x Decisão - 16h - Canal GOAT

Campeonato Goiano (Quartas)

Crac x Goiás - 16h - TV Brasil Central

Campeonato Cearense

Maracanã x Ceará - 17h - Canal GOAT

Gauchão (Quadrangular da Permanência)

Avenida x São José - 16h - ge.globo (RS) e GZH (Youtube)

Pelotas x Brasil de Pelotas - 19h - ge.globo (RS) e GZH (Youtube)

Copa da Inglaterra

Newcastle x Brighton - 10h45 - ESPN e Disney+

Manchester United x Fulham - 13h30 - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: o Manchester United recebe o Fulham valendo uma vaga na próxima fase da Copa da Inglaerra (Foto: Oli SCARFF / AFP)

➡️Ruben Amorim rebate críticas e defende ‘novo astro’ do Manchester United

Campeonato Espanhol

Leganés x Getafe - 10h - Disney+

Barcelona x Real Sociedad - 12h15 - ESPN 4 e Disney+

Mallorca x Alavés - 14h30 - Disney+

Osasuna x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Italiano

Monza x Torino - 8h30 - Disney+

Bologna x Cagliari - 11h - Disney+

Genoa x Empoli - 11h - Disney+

Milan x Lazio - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

Lyon x Brest - 11h - CazéTV

Campeonato Alemão

Union Berlin x Holsten Kiel - 11h30 - TV Cultura e Onefootball

Augsburg x Freiburg - 13h30 - Onefootball

Campeonato Português

Rio Ave x Braga - 17h30 - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Paderborn x Hamburger - 9h30 - Onefootball

Campeonato Escocês

Hibernian x Hearts - 9h30 - Disney+

Aberdeen x Dundee United - 12h - Disney+

Campeonato Turco

Kasimpasa x Galatasaray - 10h - Disney+

Fenerbahçe x Antalyaspor - 14h30 - Disney+

Campeonato Holandês

Almere City x Ajax - 10h30 - Disney+

Campeonato Austríaco

RB Salzburg x Sturm Graz - 13h - Onefootball

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Okhdood - 16h - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Argentino (Apertura)

Independiente Rivadavia x Lanús - 17h - Disney+

Platense x Defensa y Justicia - 21h30 - Disney+

Major League Soccer (MLS)

Vancouver Whitecaps x Los Angeles Galaxy - 19h - Apple TV+

Houston Dynamo x Inter Miami - 21h - Apple TV+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Eldense x Levante - 14h30 - Disney+

Racing Santander x Elche - 17h - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

Athletic Bilbao feminino x Real Madrid feminino - 8h - DAZN

Eibar feminino x Barcelona feminino - 10h - DAZN

Madrid feminino x Atlético de Madrid feminino - 14h30 - DAZN

Campeonato Inglês Feminino

Manchester United feminino x Leicester feminino - 9h30 - Disney+

Brighton feminino x Chelsea feminino - 12h - ESPN 2 e Disney+

Arsenal feminino x West Ham feminino - 14h30 - Disney+