Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pela pela Copa do Brasil, com destaque para confrontos decisivos envolvendo Vasco, Athletico-PR, Santos, Flamengo e Cruzeiro. Na Europa, as semifinais da Liga Europa e da Conference League movimentam o continente, com Tottenham, Manchester United e Chelsea em campo. Além disso, o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol apresentam partidas importantes, enquanto o Brasileirão Feminino e a Copa da Alemanha Feminina também prometem emoções.​

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 1º de maio de 2025)

Copa do Brasil

Jogos de hoje: o Flamengo encara o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Operário-PR x Vasco – 16h – Sportv e Premiere

Brusque x Athletico-PR – 16h – Prime Video

Santos x CRB – 18h – Prime Video

Criciúma x RB Bragantino – 18h30 – Sportv e Premiere

Botafogo-PB x Flamengo – 20h – Prime Video

Cruzeiro x Vila Nova – 21h30 – Sportv e Premiere

Europa League (semifinais)

Tottenham x Bodo/Glimt – 16h – Band e CazéTV

Athletic Bilbao x Manchester United – 16h – CazéTV

Conference League (semifinais)

Djurgarden x Chelsea – 16h – CazéTV

Campeonato Inglês

Nottingham Forest x Brentford – 15h30 – ESPN e Disney+

Concacaf Champions Cup (semifinais)

Cruz Azul x Tigres – 23h – ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Feminino

Fluminense feminino x Ferroviária feminino – 15h – TV Brasil

Bahia feminino x RB Bragantino feminino – 15h – TV Bahêa (YouTube)

Corinthians feminino x Grêmio feminino – 19h – Sportv 2

Campeonato Espanhol Feminino

Levante Badalona feminino x Barcelona feminino – 7h – DAZN

Copa da Alemanha Feminina (final)

Bayern feminino x Werder Bremen feminino – 11h – DAZN

Campeonato Belga

Royal Antwerp x Anderlecht – 8h30 – Disney+

Club Brugge x Gent – 11h – Disney+

Campeonato Norueguês

Rosenborg x Kristiansund – 13h – OneFootball

Sul-Americano Feminino sub-17

Brasil feminino sub-17 x Peru feminino sub-17 – 21h – Sportv 2