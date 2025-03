Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (1), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do mata mata do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista Campeonato Gaúcho, Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Italiano e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 1 de março de 2025)

Campeonato Carioca (Semifinal)

Vasco x Flamengo - 17h45 - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Paulista (Quartas)

São Bernardo x Palmeiras - 20h30 - CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Campeonato Gaúcho (Semifinal)

Juventude x Grêmio - 16h30 - RBS TV (Globo), Sportv 2 e Premiere

Internacional x Caxias - 21h30 - Sportv e Premiere

Campeonato Mato-Grossense (Quartas)

Nova Mutum x Primavera-MT - 15h30 - TV Centro América

Campeonato Baiano (Semifinal)

Bahia x Jacuipense - 16h - TV Brasil e TVE

Bahia Atlético de Alagoinhas x Vitória - 18h30 - TVE Bahia

Campeonato Paranaense (Quartas)

Londrina x Cianorte - 16h - NSports

Campeonato Cearense (Semifinal)

Ferroviário x Fortaleza - 16h30 - TV Verdes Mares (Globo)

Taça Rio (Semifinal)

Madureira x Nova Iguaçu - 18h - Canal GOAT

Campeonato Goiano (Quartas)

Inhumas x Atlético-GO - 18h30 - TV Brasil Central

Troféu Farroupilha (Final)

São Luiz x Ypiranga - 19h - ge.globo (RS) e GZH (Youtube)

Copa da Inglaterra

Crystal Palace x Millwall - 9h15 - ESPN e Disney+

Preston x Burnley - 9h15 - Disney+

Bournemouth x Wolves - 12h - ESPN e Disney+

Manchester City x Plymouth Argyle - 14h45 - ESPN e Disney+

Aston Villa x Cardiff City - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Girona x Celta de Vigo - 10h - Disney+

Rayo Vallecano x Sevilla - 12h15 - ESPN 3 e Disney+

Real Bétis x Real Madrid - 14h30 - Disney+

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

PSG x Lille - 17h05 - CazéTV

Jogos de hoje: o PSG recebe o Lille pelo Campeonato Francês (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Campeonato Italiano

Atalanta x Venezia - 11h - ESPN 4 e Disney+

Napoli x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+

Udinese x Parma - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Mainz 05 - 11h30 - Onefootball

Heidenheim x Borussia Monchengladbach - 11h30 - Canal GOAT e Onefootball

Werder Bremen x Wolfsburg - 11h30 - Onefootball

St. Pauli x Borussia Dortmund - 11h30 - Sportv, CazéTV e Onefootball

VfL Bochum x Hoffenheim - 11h30 - Onefootball

Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen - 14h30 - CazéTV e Onefootball

Campeonato Belga

Gent x Club Brugge - 12h - Disney+

Campeonato Holandês

Go Ahead Eagles x PSV - 14h45 - Disney+

Feyenoord x N.E.C. Nijmegen - 17h - Disney+

Campeonato Português

Arouca x Porto - 15h - ESPN 3 e Disney+

Vitória de Guimarães x Casa Pia - 17h30 - Disney+

Campeonato Escocês

St. Mirren x Celtic - 14h30 - Disney+

Campeonato Turco

Besiktas x Kayserispor - 14h30 - Disney+

Campeonato Argentino (Apertura)

Boca Juniors x Rosario Central - 20h - ESPN 4 e Disney+

River Plate x Estudiantes - 19h15 - ESPN 4 e Disney+

MLS

Charlotte FC x Atlanta United - 16h15 - Apple TV+

Real Salt Lake x Seattle Sounders - 18h30 - Apple TV+

Orlando City x Toronto - 21h30 - Apple TV+

Philadelphia Union x Cincinnati - 21h30 - Apple TV+

New York Red Bulls x Nashville - 21h30 - Apple TV+

New England Revolution x Columbus Crew - 21h30 - Apple TV+

Minnesota United x Montréal - 22h30 - Apple TV+

Sporting Kansas City x San Jose Earthquakes - 22h30 - Apple TV+

Chicago Fire x DC United - 22h30 - Apple TV+

Colorado Rapids x FC Dallas - 23h30 - Apple TV+

Portland Timbers x Austin FC - 00h30 - Apple TV+

Los Angeles FC x New York City - 00h30 - Apple TV+

San Diego x St. Louis City - 00h30 - Apple TV+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Karlsruher x FC Koln - 16h30 - Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón x Burgos - 12h15 - Disney+

Huesca x Racing Ferrol - 12h15 - Disney+

Real Zaragoza x Sporting Gijón - 14h30 - Disney+

Paulistão Série A2

Primavera-SP x XV de Piracicaba - 15h - TV Cultura e Canal GOAT