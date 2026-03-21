Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (21/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (21), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para os confrontos do Campeonato Inglês, Alemão e Espanho. O dia também tem os clássicos Nice x PSG (Francês), Juventus x Sassuolo (Italiano) e Rangers x Aberdeen (Escocês), além dos jogos do Brasileirão com São Paulo x Palmeiras, Fluminense x Atlético-MG e Red Bull Bragantino x Botafogo, e a rodada do Brasileirão Feminino com destaques para Atlético-MG x Internacional e Bahia x Santos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 21 de março de 2026):
Campeonato Inglês Feminino
9h – Manchester City (F) x Tottenham (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN 3 e Disney+
9h – London City (F) x Chelsea (F) – Canal GOAT
Campeonato Inglês
9h30 – Brighton x Liverpool – ESPN e Disney+
12h – Fulham x Burnley – Disney+
14h30 – Everton x Chelsea – Xsports e Disney+
17h – Leeds United x Brentford – Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Elche x Mallorca – Disney+
12h15 – Espanyol x Getafe – Disney+
14h30 – Osasuna x Girona – Disney+
14h30 – Levante x Real Oviedo – Disney+
17h – Sevilla x Valencia – Disney+
Campeonato Italiano
11h – Parma x Cremonese – Disney+
14h – Milan x Torino – ESPN e Disney+
16h45 – Juventus x Sassuolo – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
11h30 – Bayern de Munique x Union Berlin – Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
11h30 – Wolfsburg x Werder Bremen – OneFootball
11h30 – Heidenheim x Bayer Leverkusen – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
11h30 – Colônia x Borussia Mönchengladbach – OneFootball
14h30 – Borussia Dortmund x Hamburgo – SportyNet, CazéTV e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
12h – Sheffield United x Wrexham – ESPN e Disney+
Campeonato Português
12h30 – Famalicão x Nacional da Madeira – Disney+
12h30 – Moreirense x Arouca – Disney+
15h – Benfica x Vitória de Guimarães – Disney+
15h – Santa Clara x Gil Vicente – Disney+
17h30 – Tondela x AVS – Disney+
Campeonato Francês
13h – Toulouse x Lorient – CazéTV
15h – Auxerre x Brest – CazéTV
17h – Nice x PSG – CazéTV
Major League Soccer (MLS)
14h – Toronto FC x Columbus Crew – Apple TV
17h30 – Philadelphia Union x Chicago Fire – Apple TV
19h15 – Nashville x Orlando City – Apple TV
20h30 – Atlanta United x DC United – Apple TV
20h30 – Charlotte x New York Red Bulls – Apple TV
21h30 – Dallas x Houston Dynamo – Apple TV
21h30 – Sporting Kansas City x Colorado Rapids – Apple TV
21h30 – St. Louis City x New England Revolution – Apple TV
21h45 – Austin x Los Angeles FC – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x San Jose Earthquakes – Apple TV
Campeonato Escocês
14h45 – Rangers x Aberdeen – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Brasileiro
16h – Red Bull Bragantino x Botafogo – Premiere
18h30 – Fluminense x Atlético-MG – Prime Video
21h – São Paulo x Palmeiras – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Ceará x São Bernardo – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
17h – Vila Nova x CRB – Xsports, SportyNet e Disney+
18h15 – Operário-PR x Atlético-GO – Disney+
19h15 – Botafogo-SP x Fortaleza – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
20h30 – Cuiabá x Sport – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – Atlético-MG (F) x Internacional (F) – TV Brasil
16h – Bahia (F) x Santos (F) – N Sports
18h – Mixto (F) x Botafogo (F) – CBF TV
18h – Ferroviária (F) x Grêmio (F) – CBF TV
Campeonato Mexicano
22h – Monterrey x Chivas Guadalajara – SportyNet
0h* – Pumas x América-MEX – SportyNet
**Jogo na madrugada de domingo (22)*
