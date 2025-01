Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (19/01/2025)

Neste domingo (19), os destaques dos jogos de hoje são Corinthians e Santos no Paulistão, Vasco e Flamengo no Cariocão, complemento das quartas de final da Copinha com Corinthians, Palmeiras e Grêmio, FC Series com São Paulo x Flamengo, campeonatos europeus e mais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de janeiro de 2025)

Paulistão

16h - São Bernardo x RB Bragantino - TNT, Max, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

16h - Mirassol x Água Santa - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 - Corinthians x Velo Clube - Record, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

20h30 - Ponte Preta x Santos - TNT e Max

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

FC Series

17h - São Paulo x Flamengo - Band, Sportv, Premiere, TNT Sports e Canal GOAT (Youtube)

➡️Clique para assistir no SporTV

Jogos de hoje: São Paulo e Flamengo se enfrentam nos Estados Unidos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Campeonato Carioca

17h - Portuguesa-RJ x Madureira - BandSports e Canal GOAT

19h - Boavista x Vasco - Sportv e Premiere

20h - Bangu x Volta Redonda - BandSports e Canal GOAT

21h - Flamengo x Nova Iguaçu - Band, Premiere e Canal GOAT

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Campeonato Mineiro

11h - Aymorés x Atlético-MG - Premiere

20h - Cruzeiro x Tombense - Globo e Premiere

21h - Uberlândia x América-MG - Sportv e Premiere

Copinha (quartas de final)

16h - Corinthians x Vasco, em Santo André (SP) – Cazé TV

21h30 - Palmeiras x Grêmio, em Barueri (SP) – Sportv

Campeonato Inglês

11h - Manchester United x Brighton - ESPN e Disney+

11h - Everton x Tottenham - Disney+

11h - Nottingham Forest x Southampton - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Ipswich x Manchester City - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - Disney+

12h15 - Real Madrid x Las Palmas - Disney+

14h30 - Osasuna x Rayo Vallecano - ESPN 2 e Disney+

17h - Valencia x Real Sociedad - Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Italiano

8h30 - Fiorentina x Torino - Disney+

11h - Cagliari x Lecce - Disney+

11h - Parma x Venezia - Disney+

14h - Hellas Verona x Lazio - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Inter de Milão x Empoli - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Union Berlin x Mainz 05 - Canal GOAT e Onefootball

13h30 - Werder Bremen x Augsburg - TV Cultura e Onefootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h - Leeds United x Sheffield Wednesday - Disney+

Campeonato Belga

9h30 - Kortrijk x Anderlecht - Disney+

Campeonato Holandês

10h30 - Heerenveen x Ajax - Disney+

Campeonato Turco

13h - Adana Demirspor x Fenerbahçe - Disney+

Orlando Cup

14h - Chicago Fire x Fortaleza - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30 - Real Zaragoza x Tenerife - Disney+

14h30 - Castellón x Córdoba - Disney+

17h - Almería x Huesca - Disney+

Campeonato Português

15h - Estrela da Amadora x Braga - Disney+

17h30 - Gil Vicente x Porto - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Baiano

16h - Vitória x Jacuipense - TVE Bahia e TV Vitória (Youtube)

18h30 - Jacobina x Bahia - TVE Bahia

Campeonato Catarinense

16h - Criciúma x Concórdia - NSports e FCF TV (Youtube)

Campeonato Pernambucano

16h - Santa Cruz x Afogados - Canal GOAT e TV FPF Betnacional (Youtube)

18h - Central-PE x Náutico - Canal GOAT

Campeonato Paranaense

16h - Cascavel x Coritiba - NSports e Coxa Prime

18h30 - Paraná Clube x Andraus - NSports

18h30 - Operário-PR x Rio Branco-PR - NSports

Campeonato Alagoano

16h - CSE x CRB - NN Play

Campeonato Paraibano

16h - Campinense x Treze - Jornal da Paraíba (PPV)

Campeonato Sergipano

16h - Itabaiana x Sergipe - ITTV

Serie Rio de la Plata

20h - Belgrano x Progreso - Disney+

22h - San Lorenzo x Independiente del Valle - Disney+

Amistoso

19h - Millonarios x América de Cali - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

9h30 - Tottenham feminino x Leicester feminino - Disney+

15h45 - Manchester City feminino x Manchester United feminino - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Real Madrid feminino x Eibar feminino - DAZN