Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (09/01/2025)

Nesta quinta-feira (09), os jogos de hoje têm destaque com confrontos na Europa e da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela semifinal da Supercopa da Espanha, o Real Madrid pega o Mallorca, além de jogos da Copa da Inglaterra. O destaque ali para o Fulham de Andreas Pereira. No Sauditão, é dia do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Não podemos esquecer dos confrontos da Copinha, que hoje terá em ação Palmeiras, Santos, Fluminense e Atlético Mineiro.

Jogos de hoje: Riquelme Fillipi é um dos destaques do Palmeiras na Copinha 2025 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 09 de janeiro de 2025)

Supercopa da Espanha (Semifinal)

16h - Real Madrid x Mallorca - ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra

16h - Sheffield United x Cardiff City - Disney+

16h45 - Everton x Peterborough - ESPN 2 e Disney+

16h45 - Fulham x Watford - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

14h - Al Nassr x Al Okhdood - BandSports e Canal GOAT

Copinha

12h45 - Força e Luz x Operário-PR - Paulistão (YouTube)

13h - Botafogo-SP x Tuna Luso - Paulistão (YouTube)

13h - São José-RS x Retrô - Paulistão (YouTube)

13h - Água Santa x Brasiliense - Paulistão (YouTube)

13h - Operário-MS x Juventude - Paulistão (YouTube)

13h - Hercílio Luz x Dom Bosco - Paulistão (YouTube)

14h45 - Náutico-RR x Santa Cruz-AC - Paulistão (YouTube)

15h - Tanabi x Santa Cruz - Sportv

15h15 - Bandeirante x Azuriz - Paulistão (YouTube)

15h15 - Comercial x Vitória - Paulistão (YouTube)

15h15 - Tupã x CRB - Paulistão (YouTube)

15h15 - Comercial (Tietê) x América-RN - Paulistão (YouTube)

15h15 - Desportivo Brasil x Coritiba - Paulistão (YouTube)

16h45 - Tirol x Jaciobá - Paulistão (YouTube)

16h45 - Inter de Limeira x Coimbra - Paulistão (YouTube)

17h - Oeste x Palmeiras - CazéTV

18h45 - Ferroviário x Mazagão - Paulistão (YouTube)

19h - Ferroviária x Santos - CazéTV

19h - Linense x Fluminense - Sportv

19h15 - Guarani x Nova Iguaçu - Paulistão (YouTube)

21h - Audax-SP x Athletico-PR - Redevida e Paulistão (YouTube)

21h30 - Francana x Atlético-MG - Sportv

Copa da Bélgica (Quartas)

16h30 - Beerschot x Anderlecht - Disney+

Campeonato Escocês

17h - Dundee x Rangers - Disney+