Onde assistir aos jogos de hoje (28/09/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Em sábado recheado de grandes atrativos para o espectador, os jogos de hoje têm destaque com o início da rodada do Brasileirão, com os confrontos entre Palmeiras e Atlético-MG, e Botafogo e Grêmio. Além disso, inúmeras partidas de campeonatos na Europa também prometem, com os embates entre Newcastle e Manchester City na Inglaterra, e Bayern e Bayer Leverkusen na Alemanha. Veja todos os jogos de hoje que serão televisionados:

Embalado pela classificação na Libertadores, o Botafogo joga hoje contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 28 de setembro de 2024)

Brasileirão Série A

18h30: Palmeiras x Atlético-MG - Premiere

21h: Botafogo x Grêmio - Sportv e Premiere

Premier League

08h30: Newcastle x Manchester City - ESPN e Disney+

11h: Arsenal x Leicester - ESPN e Disney+

11h: Brentford x West Ham - Disney+

11h: Everton x Crystal Palace - Disney+

11h: Chelsea x Brighton - Disney+

11h: Nottingham Forest x Fulham - Disney+

13h30: Wolverhampton x Liverpool - Disney+

La Liga

09h: Getafe x Alavés - Disney+

11h15: Rayo Vallecano x Leganés - Disney+

13h30: Real Sociedad x Valencia - ESPN 4 e Disney+

16h: Osasuna x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h: Udinese x Internazionale - ESPN 4 e Disney+

13h: Genoa x Juventus - ESPN e Disney+

15h45: Bologna x Atalanta - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Alemão

10h30: RB Leipzig x Augsburg - Canal GOAT e OneFootball

10h30: Wolfsburg x Stuttgart - Sportv, Canal GOAT e OneFootball

10h30: Freiburg x St. Pauli - OneFootball

10h30: Mainz x Heidenheim - OneFootball

10h30: Borussia Mönchengladbach x Union Berlin - OneFootball

13h30: Bayern x Bayer Leverkusen - RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Brasileirão Série B

17h: Vila Nova x Botafogo-SP - Canal GOAT e Premiere

18h: Santos x Operário-PR - Sportv e Premiere

Campeonato Francês

16h: Monaco x Montpellier - CazéTV

Brasileirão Série C

17h30: Volta Redonda x Botafogo-PB - DAZN, Nosso Futebol e Zapping

20h: Ypiranga x Athletic - DAZN

Campeonato Holandês

11h30: Willem II x PSV - Disney+

13h45: NEC Nijmegen x Feyenoord - Disney+

Campeonato Português

16h30: Benfica x Gil Vicente - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

15h: Al Kholood x Al Hilal - Band, BandSports e Canal GOAT

MLS

20h30: Cincinnati x Los Angeles FC - Apple TV

20h30: DC United x Columbus Crew - Apple TV

20h30: Inter Miami x Charlotte - Apple TV

20h30: Montréal x San Jose Earthquakes - Apple TV

20h30: New England Revolution x Nashville - Apple TV

20h30: New York Red Bulls x New York City - Apple TV

20h30: Philadelphia Union x Atlanta United - Apple TV

21h30: Austin x Real Salt Lake - Apple TV

21h30: Chicago Fire x Toronto - Apple TV

21h30: Dallas x Orlando City - Apple TV

21h30: Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV

21h30: St. Louis x Sporting Kansas City - Apple TV

23h30: Seattle Sounders x Houston Dynamo - Apple TV

23h30: Vancouver Whitecaps x Portland Timbers - Apple TV

Campeonato Alemão Feminino

07h: Colônia feminino x Freiburg feminino - DAZN

Campeonato Alemão (2ª divisão)

08h: Hamburgo x Paderborn - OneFootball

08h: Jahn Regensburg x Kaiserslautern - OneFootball

08h: Darmstadt x Magdeburg - OneFootball

15h30: Preussen Münster x Schalke 04 - OneFootball

Campeonato Inglês (2ª divisão)

08h30: Derby County x Norwich - Disney+

11h: Hull City x Cardiff - Disney+

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

11h15: Mirandés x Huesca - Disney+

11h15: Cádiz x Eldense - Disney+

13h30: Sporting Gijón x Zaragoza - Disney+

Campeonato Belga

15h45: Dender x Anderlecht - Disney+

Campeonato Escocês

13h45: St. Johnstone x Celtic - Disney+

Copa Paulista (semifinal)

15h: Monte Azul x União São João - TV Cultura, Futebol Paulista (YouTube), Record, R7 e PlayPlus

18h: Votuporanguense x Portuguesa - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Uruguaio

15h: Cerro Largo x Cerro - Disney+

17h30: Godoy Cruz x Huracán - Disney+

17h30: Miramar Misiones x Rampla Juniors - Disney+

20h: Montevideo Wanderers x Danubio - Disney+

Campeonato Argentino

20h: Belgrano x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

NWSL

20h30: Orlando Pride x Houston Dash - Canal GOAT