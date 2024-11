Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (24/11/2024)

Neste domingo (24), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos do Campeonato Brasileiro, com o maior atrativo sendo entre Corinthians e Vasco. Ainda no Brasil, a Série B do Brasileirão também terá inúmeros jogos. Além disso, na Europa, os campeonatos nacionais seguem com as suas rodadas, com o principal confronto ficando com Napoli e Roma.

Após perder para o Palmeiras, o Bahia vai a campo contra o Athletico-PR; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 24 de novembro de 2024)

Brasileirão

16h: Corinthians x Vasco - Globo e Premiere

16h: Internacional x RB Bragantino - Globo e Premiere

16h: Bahia x Athletico-PR - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

16h: Paysandu x Vila Nova - Canal GOAT e Premiere

16h: CRB x Operário - Premiere

18h30: Goiás x Novorizontino - Sportv 3, Canal GOAT e Premiere

18h30: Mirassol x Chapecoense - Canal GOAT e Premiere

18h30: América-MG x Brusque - Premiere

18h30: Sport x Santos - Sportv, Band, TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h30: Guarani x Ceará - Sportv 2, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Italiano

8h30: Genoa x Cagliari - Disney+

11h: Como x Fiorentina - Disney+

11h: Torino x Monza - Disney+

14h: Napoli x Roma - ESPN 4 e Disney+

16h45: Lazio x Bologna - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

11h: Southampton x Liverpool - ESPN e Disney+

13h30: Ipswich x Manchester United - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h: Osasuna x Villarreal - Disney+

12h15: Sevilla x Rayo Vallecano - ESPN 2 e Disney+

14h30: Leganés x Real Madrid - Disney+

17h: Athletic Bilbao x Real Sociedad - Disney+

Campeonato Alemão

11h30: Holsten Kiel x Mainz 05 - Onefootball

13h30: Borussia Monchengladbach x St. Pauli - TV Cultura e Onefootball

Campeonato Belga

9h30: Mechelen x Beerschot - Disney+

14h30: Anderlecht x Gent - Disney+

Campeonato Holandês

12h45: Ajax x Zwolle - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco

13h: Besiktas x Goztepe - Disney+

Campeonato Austríaco

13h: Austria Vienna x Hartberg - Onefootball

Campeonato Saudita

14h: Al Ittihad x Al Fateh - Canal GOAT

Campeonato Argentino

17h: Gimnasia x Atletico Tucumán - Disney+

MLS (Playoffs)

17h30: Orlando City x Atlanta United - Apple TV+

20h: Los Angeles Galaxy x Minnesota United - Apple TV+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

8h30: Crotone x Juventus Next Gen - FIFA+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

12h15: Mirandés x Eldense - Disney+

14h30: Huesca x Castellon - Disney+

17h: Elche x Real Oviedo - Disney+

Campeonato Inglês feminino

9h: Chelsea feminino x Manchester United feminino - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

12h: Swansea x Leeds United - ESPN 4 e Disney+

Copa FGF - Troféu Zagallo (Final)

19h: São José-RS x Ypiranga-RS - E.C. São José (YouTube)