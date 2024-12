Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (23/12/2024)

Nesta segunda-feira (23), os jogos de hoje têm destaque no encerramento da rodada do Campeonato Italiano, com os confrontos entre Fiorentina e Udinese, e Inter de Milão e Como. Além disso, o Benfica também duela contra o Estoril, fechando o dia.

O Benfica encara o Estoril pelo Campeonato Português; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 23 de dezembro de 2024)

Campeonato Italiano

14h30: Fiorentina x Udinese - Disney+

16h45: Inter de Milão x Como - ESPN e Disney+

Campeonato Português

15h45: Benfica x Estoril - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Indiano

11h: Hyderabad x NorthEast Utd - OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

16h30: Trapani x Foggia - FIFA+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h: Crawley Town x Birmingham - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta segunda-feira, os maiores destaques do dia ficam com os confrontos que encerram a rodada no Campeonato Italiano. No duelo entre Fiorentina e Udinese, o time de Florença é o grande favorito para levar os três pontos, já que está na quarta colocação, e tem em Moise Kean um dos artilheiros da competição, com nove gols. O fator casa também pode avisar a equipe. Já a Udinese está na nona colocação, com 11 pontos a menos que seu rival.

Já na partida entre Inter de Milão e Como, o time de Milão é com certeza amplo favorito para ganhar a partida. O time comandado por Simone Inzaghi é o atual terceiro colocado da competição, na cola da líder, Atalanta. Já o Como está na 16ª posição, brigando para não cair de divisão.

