Onde assistir aos jogos de hoje (15/10/2024)

O Brasil encara o Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (15), o grande destaque dos jogos de hoje fica por conta do jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, o dia está recheado de jogos de seleções por todo o mundo com Japão e Austrália sendo o melhor confronto na Ásia, enquanto Espanha e Sérvia fazem o grande atrativo na Europa.

Após vencer o Chile fora de casa, o Brasil encara o Peru nesta terça-feira; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (terça-feira, 15 de outubro de 2024)

Eliminatórias Sul-Americanas

17h30: Colômbia x Chile - Sportv

20h: Paraguai x Venezuela - Sportv 4

20h30: Uruguai x Equador - Sportv 3

21h: Argentina x Bolívia - Sportv 2

21h45: Brasil x Peru - Globo e Sportv

Liga das Nações

15h45: Kosovo x Chipre (Liga C) - Disney+

15h45: Bielorrússia x Luxemburgo (Liga C) - Disney+

15h45: Irlanda do Norte x Bulgária (Liga C) - Disney+

15h45: Polônia x Croácia (Liga A) - Sportv 3

15h45: Espanha x Sérvia (Liga A) - Disney+

15h45: Escócia x Portugal (Liga A) - Sportv 2

15h45: Suíça x Dinamarca (Liga A) - ESPN e Disney+

15h45: Lituânia x Romênia (Liga C) - Disney+

Eliminatórias Asiáticas

7h35: Japão x Austrália - ESPN 4 e Disney+

8h: Coréia do Sul x Iraque - Disney+

13h: Irã x Catar - ESPN 4 e Disney+

15h: Arábia Saudita x Bahrein - Disney+

Campeonato Uruguaio

14h: Liverpool x Montevideo Wanderers - Disney+

Liga das Nações da Concacaf

14h30: República Dominicana x Antígua e Barbuda - Concacaf (Youtube)

16h30: São Cristóvão e Névis x Ilhas Cayman - Concacaf (Youtube)

19h30: Bermudas x Dominica - Concacaf (Youtube)

21h: Costa Rica x Guatemala - Concacaf (Youtube)

21h: Martinica x Guadalupe - Concacaf (Youtube)

21h: Suriname x Guiana - Concacaf (Youtube)

21h: Barbados x Bahamas - Concacaf (Youtube)

23h: Belize x Ilhas Turcas e Caicós - Concacaf (Youtube)

Brasileirão de Aspirantes

15h: Vitória sub-23 x Vasco sub-23 - TV Vitória - Betsat

19h: Fortaleza sub-23 x Fluminense sub-23 - TV Leão Novibet

Concachampions Feminina

23h: Vancouver Whitecaps x Portland Thorns - Disney+