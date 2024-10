Seleção da Nigéria fica retida na Líbia por conflito político

Seleção da Nigéria fica retida em aeroporto na Líbia (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 12:17 • Al Bayda (NIG)

A seleção da Nigéria está vivendo um momento de tensão no continente africano. Um conflito ideológico-político, permitido pelo direito internacional, fez com que a delegação fosse transportada para uma cidade diferente do destino inicial na Líbia, antes do confronto entre os dois times, pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

Na sexta-feira (11), as duas equipes se enfrentaram em solo nigeriano. Os líbios chegaram a Lagos e aguardavam um ônibus que os transportaria para Uyo, em viagem de 700 km. O ônibus, porém, nunca chegou; a Federação Nigeriana de Futebol afirmou que o combinado era uma ida direta para o Aeroporto Internacional de Uyo, o que gerou um conflito entre os dois países. Em campo, Dele-Bashiru marcou o gol da vitória dos donos da casa no fim.

A retaliação da Líbia aconteceu justamente nesta segunda-feira (14). A viagem da Nigéria seria para Benghazi, mas o avião foi transportado para Al Bayda, fazendo com que os jogadores também esperassem um ônibus por cerca de 15 horas. Em resultado, as Águias Verdes desistiram do confronto, e detonaram o ocorrido.

- Decidimos não jogar esta partida. Eles que fiquem com os pontos. Não aceitamos viajar nestas estradas, mesmo que com segurança. Não conseguimos nem imaginar como seria o hotel e a comida que preparariam para nós se continuássemos a viagem - afirmou William Troost-Ekong, capitão do time.

O direito internacional permite que as autoridades se movimentem para esse tipo de "vingança". Segundo o princípio da reciprocidade, um Estado pode fazer o mesmo tratamento a outro em determinada situação. Os nigerianos, por justificarem que o desencontro em seu território foi por culpa dos líbios, consideram a represália como injusta.

O confronto entre Líbia e Nigéria estava previsto para acontecer nesta terça-feira (15), às 16h, no Benina Martyrs Stadium. O time de Boniface, Chukwueze e Lookman lidera o grupo D com sete pontos em três jogos, enquanto os donos da casa, com apenas um, sustentam a lanterna. Os pontos da partida provavelmente serão cedidos aos últimos colocados,

Victor Boniface no duelo entre a seleção da Nigéria e a equipe da Líbia (Foto: Reprodução / Instagram)