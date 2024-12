Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (09/12/2024)

Nesta segunda-feira (09), os jogos de hoje têm destaque no encerramento das rodadas dos campeonatos europeus. O grande atrativo fica com West Ham e Wolves, pela Premier League. Além disso, confrontos na Itália e na Espanha fecham o dia.

continua após a publicidade

Pelo Campeonato Italiano, a Udinese encara o Monza; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 09 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

17h: West Ham x Wolves - ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

16h45: Monza x Udinese - Disney+

Campeonato Espanhol

17h: Getafe x Espanyol - Disney+

Campeonato Português

17h15: Estrela da Amadora x Arouca - Disney+

Campeonato Argentino

21h30: Huracán x Platense - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

14h: Eintracht Frankfurt feminino x RB Leipzig feminino - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30: Cartagena x Sporting Gijón - Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h: Northampton x Peterborough - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta segunda-feira ficam com os jogos na Europa. Na Inglaterra, West Ham e Wolverhampton fazem o grande confronto do dia. Ambas as equipes não vêm em uma boa fase na Premier League, já que estão na parte debaixo da tabela. Por estar jogando em casa, além de estar melhor colocado na classificação, os Hammers tem uma vantagem sobre o rival para o embate.

Outra partida de destaque fica com Monza e Udinese, pela Série A italiana. A Udinese vem fazendo um campeonato consistente, na nona colocação, e deve ser o maior favorito para o confronto. Já o Monza está na zona de rebaixamento, com apenas dez pontos somados até aqui.

continua após a publicidade

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!