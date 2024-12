Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (07/12/2024)

Neste sábado (7), os jogos de hoje têm como destaque as rodadas de diversos campeonatos europeus. Os maiores atrativos ficam com a Premier League e com os campeonatos Espanhol e Italiano, com partidas dos grandes times dessas ligas. A final da MLS é outro atrativo. Finalizando os destaques, Gabriel Bortoleto corre pela Corrida Sprint da Fórmula 2.

O Barcelona vem a campo neste sábado para enfrentar o Real Betis; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: JAIME REINA / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 07 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

9h30: Everton x Liverpool - ESPN e Disney+

12h: Crystal Palace x Manchester City - ESPN e Disney+

12h: Brentford x Newcastle - Disney+

12h: Aston Villa x Southampton - ESPN 4 e Disney+

14h30: Manchester United x Nottingham Forest - Disney+

Campeonato Espanhol

10h: Las Palmas x Real Valladolid - Disney+

12h15: Real Betis x Barcelona - Disney+

14h30: Valencia x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Disney+

17h: Girona x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h: Genoa x Torino - Disney+

14h: Juventus x Bologna - ESPN e Disney+

16h45: Roma x Lecce - Disney+

Campeonato Alemão

11h30: Bayer Leverkusen x St. Pauli - Canal GOAT e Onefootball

11h30: Bayern x Heidenheim - Sportv, CazéTV e Onefootball

11h30: Eintracht Frankfurt x Augsburg - Onefootball

11h30: Holstein Kiel x RB Leipzig - Onefootball

11h30: VfL Bochum x Werder Bremen - Onefootball

14h30: Borusia Monchengladbach x Borussia Dortmund - CazéTV e Onefootball

Campeonato Francês

13h: Monaco x Toulouse - CazéTV

17h: Angers x Lyon - CazéTV

Campeonato Português

15h: Benfica x Vitória de Guimarães - ESPN 2 e Disney+

17h30: Famalicão x Porto - ESPN 2 e Disney+

MLS (Final)

18h: Los Angeles Galaxy x New York Red Bulls - Apple TV+

Fórmula 2

9h15: Corrida Sprint - Band e F1TV

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h: Hannover x SSV Ulm - Onefootball

9h: Greuther Furth x Hertha Berlin - Onefootball

9h: Kaiserslautern x Karlsruher - Onefootball

16h30: Preussen Munster x Magdeburg - Onefootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30: Leeds x Derby County - ESPN 4 e Disney+

12h: Cardiff x Watford - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

12h15: Granada x Racing Santander - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

10h: SGS Essen fem x Bayern fem - DAZN

Campeonato Turco

13h: Besiktas x Fenerbahçe - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Austríaco

13h: RB Salzburg x Rapid Vienna - Onefootball

13h: Wolfsberger x LASK Linz - Onefootball

13h: WSG Tirol x Sturm Graz - Onefootball

Campeonato Saudita

14h: Al Hilal x Al Raed - Canal GOAT

14h: Al Taawoun x Al Ahli - Canal GOAT

Campeonato Eslovaco

14h: Zilina x Slovan Bratislava - Onefootball

Campeonato Belga

14h15: Mechelen x Brugge - Disney+

Campeonato Holandês

16h: Waalwijk x Feyenoord - Disney+

Campeonato Argentino

19h: Unión Santa Fe x Vélez Sarsfield - ESPN e Disney+