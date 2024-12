Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (01/12/2024)

Neste domingo (01), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos do Brasileirão, com os melhores embates sendo entre Grêmio e São Paulo, e Flamengo e Internacional. Além disso, os campeonatos europeus também seguem com as suas rodadas, com o clássico entre Manchester City e Liverpool sendo o grande atrativo do futebol do Velho Continente.

O Grêmio recebe o São Paulo pela 36ª rodada do Brasileirão; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 01 de dezembro de 2024)

Brasileirão

16h: Grêmio x São Paulo - Globo e Premiere

16h: Flamengo x Internacional - Globo e Premiere

18h30: Athletico-PR x Fluminense - CazéTV e Rede Furacão

18h30: Vitória x Fortaleza - Sportv e Premiere

18h30: RB Bragantino x Cruzeiro - Premiere

Premier League

10h30: Chelsea x Aston Villa - ESPN e Disney+

10h30: Tottenham x Fulham - ESPN 4 e Disney+

10h30: Manchester United x Everton - Disney+

13h: Liverpool x Manchester City - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

08h30: Udinese x Genoa - Disney+

11h: Torino x Napoli - ESPN 2 e Disney+

11h: Parma x Lazio - Disney+

14h: Fiorentina x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+

16h45: Lecce x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Francês

13h: Lyon x Nice - CazéTV

16h45: Olympique de Marselha x Monaco - CazéTV

Campeonato Alemão

11h30: Mainz x Hoffenheim - Sportv e OneFootball

13h30: Heidenheim x Eintracht Frankfurt - TV Cultura e OneFootball

Campeonato Espanhol (LaLiga)

10h: Villarreal x Girona - Disney+

12h15: Real Madrid x Getafe - Disney+

14h30: Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - Disney+

17h: Real Sociedad x Betis - Disney+

Amistosos Femininos

05h35: Austrália feminino x Brasil feminino - Sportv

Copa da Inglaterra

09h: Kettering x Doncaster - Disney+

11h: Reading x Harborough - Disney+

11h: Burton Albion x Tamworth - Disney+

12h15: Solihull Moors x Bromley - Disney+

Campeonato Holandês

08h15: Utrecht x PSV - Disney+

12h45: NEC Nijmegen x Ajax - Disney+

Copinha Feminina

08h45: Vitória fem sub-20 x Botafogo fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

11h: Sport fem sub-20 x Fluminense fem sub-20 - Redevida e Futebol Paulista (YouTube)

11h: Ferroviária fem sub-20 x Grêmio fem sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h: Santos fem sub-20 x América-MG fem sub-20 - Redevida, BandSports e Futebol Paulista (YouTube)

17h45: Corinthians fem sub-20 x Cruzeiro fem sub-20 - Record News, BandSports e Futebol Paulista (YouTube)

20h: Fortaleza fem sub-20 x Centro Olímpico fem sub-20 - Redevida e Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Escocês

09h: St. Johnstone x Rangers - Disney+

12h: Hearts x Aberdeen - Disney+

Campeonato Belga

09h30: Sint-Truiden x Genk - Disney+

14h30: Union Saint-Gilloise x Royal Antuérpia - Disney+

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

09h30: Nuremberg x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

09h30: Karlsruher x Hamburgo - OneFootball

09h30: Ulm x Greuther Fürth - OneFootball

Campeonato Espanhol (2ª Divisão)

10h: Castellón x Málaga - Disney+

14h30: Eldense x Racing Ferrol - Disney+

17h: Sporting Gijón x Córdoba - Disney+

Campeonato Ucraniano

10h30: Kolos Kovalivka x Dínamo de Kiev - OneFootball

13h: Shakhtar Donetsk x Rukh Lviv - OneFootball

Campeonato Austríaco

10h30: Rapid Viena x Linz - OneFootball

13h: LASK x Austria Viena - OneFootball

Campeonato Polonês

10h45: Pogon Szczecin x Jagiellonia Bialystok - OneFootball

13h30: Stal Mielec x Légia Varsóvia - OneFootball

Campeonato Norueguês

13h: Bodo/Glimt x Lillestrom - OneFootball

13h: Brann x Viking - OneFootball

13h: Stromsgodset x Molde - OneFootball

13h: Kristiansund x Rosenborg - OneFootball

Campeonato Turco

13h: Galatasaray x Eyuspor - Disney+

Campeonato Português

15h: Arouca x Benfica - Disney+

17h30: AVS x Braga - Disney+

Campeonato Argentino

21h45: Boca Juniors x Gimnasia - ESPN 4 e Disney+