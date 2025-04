Jogos da NBA de hoje: saiba horário e onde assistir ao vivo (22/04/2025)

A segunda rodada dos playoffs da NBA começa nesta terça-feira (22) a partir das 20h (horário de Brasília). Os confrontos entre os times seguem o formato "melhor de sete", ou seja, a equipe que conquistar quatro vitórias primeiro em uma série de sete jogos avança para a próxima fase. Saiba onde assistir:

Los Angeles Lakers enfrenta o <strong>Minnesota Timberwolves</strong> nesta terça (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/File Photo)

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 22 de abril de 2025)

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks - (Playoffs – Jogo 2) - 20h (de Brasília)

O Pacers venceu o primeiro jogo por 117 a 98 e lidera a série. Hoje, a partida será realizada na Gainbridge Fieldhouse, em Indianópolis, e terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass.

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies - (Playoffs – Jogo 2) - 20h30 (de Brasília)

O Oklahoma City Thunder levou a melhor na primeira disputa entre as franquias e venceu por 131 a 80. Agora, a equipe joga em casa, no Paycom Center, e terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado).

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves - (Playoffs – Jogo 2) - 23h (de Brasília)

A franquia de Minnesota venceu por 117 a 95 e viaja até Los Angeles para jogar na Crypto.com Arena. O confronto terá transmissão ao vivo da Prime Video (streaming) e NBA League Pass.

Indiana Pacers não vencia um jogo dos playoffs há 17 anos

Depois de 17 anos sem vitórias nos playoffs, o Detroit Pistons quebrou o jejum ao derrotar o New York Knicks, por 100 a 94 e empatando a série em 1 a 1. A última vitória do time em playoffs havia ocorrido em 2008, quando superou o Boston Celtics no jogo 4 das finais da Conferência Leste.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta (24), no Little Caesars Arena, às 20h (horário de Brasília), pelo jogo 3 dos playoffs.