Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Palmeiras encara o Juventude pela 30ª rodada Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro turno da competição, o Verdão fez o dever de casa, jogando diante de sua torcida, e venceu pelo placar de 3 a 1. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Palmeiras e Juventude voltam a se enfrentar pelo Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras chega para o jogo de hoje após empatar sem gols o seu último jogo pelo Brasileirão antes da paralisação da data Fifa contra o Red Bull Bragantino. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, o Verdão precisa vencer para encostar no Botafogo. Nas últimas cinco partidas pela competição, o time paulista tem quatro vitórias e um empate, mantendo um retrospecto quase impecável.

Já o Juventude vem para esta partida também com um empate no seu último confronto pela Série A do Brasileirão, em 1 a 1, contra o Vasco da Gama. O time gaúcho é o atual 14º colocado do campeonato, com 34 pontos somados até o momento. Nos seus últimos cinco confrontos pela competição, são dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Juventude e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Palmeiras

Brasileirão Série A - 30ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de outubro, 20h

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Juventude e Palmeiras

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo - Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Caíque (Lesionado); Gilberto (Suspenso); Lucas Freitas (Questões contratuais); Thiaguinho (Em transição física).

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Gabriel Menino (Suspenso); Piquerez, Maurício e Bruno Rodrigues (Lesionados).