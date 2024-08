Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Fluminense iniciam disputa pelas quartas da Libertadores. Foto: Luiz Erbes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

Em duelo brasileiro pela Copa Libertadores da América, o Fluminense joga hoje (13) contra o Grêmio pelas oitavas da competição, buscando a classificação para a próxima fase. O primeiro jogo do confronto será em Curitiba, a partir das 19:00h pelo horário de Brasília. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Fluminense e Grêmio estão longe de estarem em sua melhor forma. O Tricolor das Laranjeiras ocupa a décima oitava posição no Campeonato Brasileiro e vem de derrota para o Vasco da Gama. Uma vitória no jogo de hoje e uma eventual classificação na Libertadores pode dar força para o atual campeão da América dar a volta por cima na temporada. Já o Imortal vem de vitória no Brasileirão contra o Cuiabá, com a estreia com dois gols do dinamarquês Braithwaite, e ocupa atualmente a décima terceira posição no campeonato nacional.

Fluminense e Grêmio iniciam, em jogo nesta terça, disputa por vaga nas quartas da Libertadores. Foto: Luiz Erbes/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Grêmio x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Fluminense

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 19:00h;

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

➡️Clique aqui para assinar e assistir no Disney+

⚽Prováveis escalações de Grêmio x Fluminense

Grêmio

Grêmio: Marchesin; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Reinaldo e Carballo; Soteldo, Braithwaite e Cristaldo - Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Edenilson, Rafael Cabral e Rodrigo Caio (Não estão inscritos); Diego Costa (desconforto no Pubis); Mayk e André Henrique (lesionados).

Fluminense

Fluminense: Fábio; Thiago Silva, Thiago Santos, Samuel Xavier e Diogo Barbosa; André, Ganso e Martinelli; Arias, Serna e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Ignacio (cumpre suspensão); Nonato, Marcelo, Diogo Barbosa e Serna (questões físicas).