Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro

Fluminense e Juventude se enfrentam nessa quarta-feira (07) em busca de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o confronto ficou 3x2 para a equipe do sul do Brasil, fazendo com que o Tricolor das Laranjeiras tenha que buscar o resultado no Rio de Janeiro. O jogo será disputado no Maracanã a partir das 21:45h, horário de Brasília. O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

O Juventude surpreendeu o Fluminense no jogo de ida das oitavas. A equipe carioca, que começa a esboçar pouco a pouco uma reação no Campeonato Brasileiro para sair da zona do rebaixamento, tenta reverter a situação jogando diante de sua torcida no Rio de Janeiro. O Juventude atualmente ocupa a décima terceira posição no Brasileirão e vai tentar segurar o resultado construído no jogo de ida.

Kauã Elias virou a grande esperança de gols do Fluminense para reverter a vantagem do Juventude Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre a partida entre Fluminense e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Juventude

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 21:45h;

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

⚽Prováveis escalações de Fluminense x Juventude

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. - Técnico: Mano Menezes

Desfalques: Lelê (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito); Marquinhos (edema na coxa direita); Cano (em transição após dores no pé direito); Nonato (entorse no tornozelo esquerdo).

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo (Gilberto). - Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Caíque e Peixoto (lesão no joelho), Gabriel Inocêncio, David da Hora e João Vitor (por já terem atuado por outro clube na Copa do Brasil)