Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Fluminense volta a campo contra a equipe do Atlético-MG pela segunda partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, o Tricolor das Laranjeiras venceu o rival mineiro por 1 a 0, mantendo vantagem para o confronto. O embate terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Paramount+.

Pelo segundo jogo das quartas da Libertadores, o Fluminense encara hoje o Atlético-MG (Foto: AGIF/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Após a vitória contra o Galo, o Fluminense chega para o jogo de hoje depois de uma derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro pela 27ª rodada. Mesmo com o revés, a vantagem de 1 a 0 no agregado do confronto na Libertadores ainda deixa o Tricolor das Laranjeiras com uma posição confortável para avançar de fase.

Já o Atlético-MG venceu sua partida do final de semana pelo Brasileirão, com uma bela vitória de 3 a 0 diante de sua torcida contra o Red Bull Bragantino. Para o jogo de volta da competição continental da Conmebol, o Galo terá a missão de reverter o placar adverso de um gol do primeiro jogo, mas terá o apoio de sua torcida para que o clube consiga a virada e se classificar.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Fluminense

Copa Libertadores - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro, 19h

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Paramount+

⚽Escalações confirmadas de Atlético-MG e Fluminense

Atlético-MG

Everson, Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa; Bernard (Igor Gomes), Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Saravia, Otávio, Zaracho e Eduardo Vargas (Lesionados).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias (Cano) - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Nonato (Lesionado); Gabriel Fuentes (Não pode jogar a Libertadores pelo Fluminense).