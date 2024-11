Jogo do Fluminense hoje: onde assistir, horário e escalações

O Fluminense encara o Inter pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Fluminense encara o Internacional por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere.

Confira as informações do jogo de hoje do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após empatar seu último confronto pelo Campeonato Brasileiro, contra o outro grande do Rio Grande do Sul, o Grêmio, em 2 a 2. Nos seus últimos cinco jogos pela competição, o Tricolor das Laranjeiras possui duas vitórias, duas derrotas e um empate. Com estes resultados recentes, o clube carioca ocupa atualmente a 14ª posição do Brasileirão, com 37 pontos somados.

Já o Internacional chega em ótima fase para este confronto. A equipe gaúcha vem de ótimos resultados, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos que disputou pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Colorado venceu o Criciúma pelo placar de 2 a 0. Com os bons recentes resultados do clube, o Inter está na quinta posição da competição, com 56 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Internacional x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Fluminense

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 08 de novembro, 19h

📍 Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Internacional e Fluminense

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Enner Valencia (Wanderson), Borré - Técnico: Roger Machado.

Desfalques: Fernando e Gabriel Mercado (Lesionados); Wesley (Suspenso).

Fluminense

Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Lima; Marquinhos, Germán Cano, Keno - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Fábio, Felipe Melo, Thiago Santos, Ganso, Jhon Arias e Kauã Elias (Suspensos); Lelê e Serna (Lesionados).