Gabriel Gorgulho com o troféu do Brasileirão Sub-17 conquistado pelo Fluminense (Foto: Fluminense FC)







Publicada em 06/11/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Capitão da “Esquadrilha 07” e recém campeão brasileiro sub-17, o zagueiro Gabriel Gorgulho é um dos grandes prospectos do Fluminense para as próximas temporadas. O jogador, que também conquistou a Copa do Brasil da categoria na última temporada, celebrou as conquistas do grupo.

- É um grupo muito talentoso, focado e unido. Os títulos são frutos de anos de trabalho do elenco, do clube e da comissão técnica.

Conhecido pela liderança e pela capacidade técnica, Gabriel Gorgulho já atuou inclusive no sub-20 do Fluminense. Para fechar a temporada com chave de ouro, o defensor e o elenco do Tricolor seguem em busca do título do Carioca Sub-17. O atleta comentou sobre o confronto que será contra o Vasco.

- É um confronto de 180 minutos. Clássico e que será extremamente difícil. Esperamos impor o nosso ritmo de jogo e obter resultados positivos nos dois jogos - disse a promessa tricolor.

No sábado (9), o Fluminense encara o Vasco pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. O confronto de volta será na quarta-feira (13).

Gabriel Gorgulho em ação pelo sub-17 do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Fluminense FC)