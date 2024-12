Em jogo hoje, o Fluminense encara o Athletico-PR pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor das Laranjeiras conquistou os três pontos após vitória por 1 a 0. A partida terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal da CazéTV e da Rede Furacão. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Depois da vitória no primeiro turno, o Fluminense terá que vencer o Furacão novamente para descolar da zona de rebaixamento; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após empatar com o Criciúma, que assim como o Athletico, também era um rival direto pela fuga do rebaixamento, em 0 a 0. A fase do Tricolor das Laranjeiras não é positiva, já que soma duas derrotas e três empates nas últimas cinco rodadas. Assim, a equipe é a 16ª colocada no Brasileirão, a primeira fora do Z4, com 39 pontos.

Já o Athletico-PR vem para esta partida depois de empatar em 1 a 1 com a equipe do Bahia, jogando longe de seus domínios. A equipe paranaense também não vem em uma grande fase, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Com isso, o Furacão amarga a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Athletico-PR x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Fluminense

Brasileirão Série A - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 01 de novembro, 18h30

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: CazéTV e Rede Furacão



⚽Escalações prováveis de Athletico-PR e Fluminense

Athletico-PR

Mycael; Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel, Zapelli e Cuello; Nikão e Pablo - Técnico: Lucho González.

Desfalques: Julimar, Mastriani, Canobbio, Erick, Kaique Rocha e Madson (Lesionados).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Bernal e Ganso; Arias, Keno e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Lelê e Ignácio (Lesionados); Felipe Melo (Suspenso).