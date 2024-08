Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quarta pela Copa do Brasil. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, o Flamengo entra em campo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, contra a equipe do Bahia. O primeiro duelo será na casa da equipe de Salvador, enquanto o Flamengo decide o confronto em casa. O jogo de hoje terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. A partida terá transmissão pela Globo, Premiere, SporTV e Prime Video.

Em jogo hoje, Flamengo e Bahia se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo contra o Bahia embalado pela classificação na Libertadores, segurando a vantagem construída no primeiro jogo contra o Bolívar, e pela vitória no Brasileirão sobre o RB Bragantino no final de semana. A equipe comandada por Tite bateu o Massa Bruta pelo placar de 2 a 1 e reafirmou seu posto no G4 do Campeonato Brasileiro, estando a a apenas quatro pontos de distância do líder, Fortaleza.

Já o Bahia empatou seu jogo contra o Botafogo no final de semana, pelo Brasileirão, o que, de fato, não foi um resultado tão ruim. Mesmo com o empate, a equipe está no G6 da competição, fazendo um bom campeonato sob comando técnico de Rogério Ceni. Pela Copa do Brasil, o time de Salvador chegou a eliminar o Fogão da competição nas oitavas de final e espera repetir o feito contra o Flamengo.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Bahia x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Flamengo

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto, às 21h30

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Raphael Claus

⚽Prováveis escalações de Bahia e Flamengo

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo - Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Rafael Ratão (Suspenso); Biel, Gilberto e Acevedo (lesionados).

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique - Técnico: Tite.

Desfalques: Matías Viña, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol e Arrascaeta (lesionados).