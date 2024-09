Ex-jogador avalia período de Tite no Flamengo: ‘Sofreu mais pressão do que na Seleção’

Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Athletico-PR, no Estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro

O Flamengo bateu o martelo nesta segunda-feira (30) e definiu que Tite não seguirá como treinador da equipe. Após o anúncio da decisão, o ex-jogador Zinho comparou o período do treinador no clube carioca com a Seleção Brasileira e apontou onde a pressão foi maior.

De acordo com o tetracampeão do mundo, Tite teve que conviver com mais cenários instáveis no comando do Flamengo. Ele ainda destacou, que nem a presença em duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira foi capaz de expor o técnico a mais pressão do que o período no clube carioca.

- Se olharmos para o grau de exigência que se estabeleceu no Flamengo, falo com muita tranquilidade, que o Tite nesses 357 dias sofreu mais pressão do que os sete, oito anos, a frente da Seleção Brasileira. E em Copa do Mundo. Então assim, a diretoria, foi a primeira que não aguentou essa pressão. Tem o vestiário que fala, os corredores da Gávea, e a arquibancada, principalmente em ano de eleição - disse o ex-jogador.

Além disso, Zinho também avaliou a decisão da diretoria do clube em promover o ex-jogador Filipe Luís como o novo técnico interino. O antigo lateral estava no comando da equipe sub-20 do Flamengo e aceitou a proposta para o novo cargo.

- Acho que a escolha pelo Filipe Luís é para trazer paz. Agrada o torcedor, porque o Filipe Luís conquistou títulos e é um cara sério, profissional, correto e que estudou e se preparou, não para ser tão rápido, mas a exigência do momento, o convenceram a assumir o time neste momento. Ele parou de jogar a pouco tempo, estava com os jogadores no Ninho. Para o momento, é o nome melhor mesmo. Ele conhece o clube e os jogadores - concluiu.

Com o novo treinador, o Flamengo se prepara para continuar a temporada. A próxima partida do Rubro-Negro está marcada para esta quarta-feira (2), onde irá enfrentar o Corinthians, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto acontece às 21h45 (de Brasília), no Maracanã