Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Santos enfrenta o Goiás pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Santos encara o Goiás pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro turno da competição, o Peixe acabou vencendo o rival goiano pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após vencer o Operário-PR, diante de sua torcida, pelo placar de 1 a 0, na última rodada da Série B. O retrospecto do Peixe na competição é praticamente impecável, são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Com 53 pontos somados em 29 partidas disputadas, o Santos ocupa a segunda posição do campeonato, apenas um ponto atrás do líder, Novorizontino.

Já o Goiás vem para esta partida após empatar com a equipe com o Coritiba, fora de casa, pelo placar de 0 a 0. A equipe goiana venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, com outros dois empates e duas derrotas. O time do centro-oeste está na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados até este momento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Goiás e Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Goiás x Santos

Brasileirão Série B- 30ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 07 de outubro, 21h

📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiás (GO)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Goiás e Santos

Goiás

Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus - Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Edson Felipe, Thiago Galhardo e Messias (Suspensos); Aloísio (Lesionados).

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Kevyson e Aderlan (Lesionados).