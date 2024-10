Santos goleia o Always Ready e estreia com o pé direito na Libertadores feminina

Santos goleou o Always Ready na estreia da Libertadores feminina (Foto: Ale Torres/Staff Images Woman/CONMEBOL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 23:16 • Ypané (Paraguai)

O Santos estreou com o pé direito no Grupo B da Libertadores feminina, no Estádio Carfem, no Paraguai. As Sereias da Vila aplicaram uma goleada de 5 a 0 sobre o Always Ready, da Bolívia, na noite desta quinta-feira (3), na primeira rodada da competição. Os gols foram marcados por Ketlen (duas vezes), Day Silva, Thaisinha e Suzane Pires.

➡️ Reta final da Série B tem surpresas e gigantes ameaçados; confira

Com o resultado, o Santos lidera o Grupo B da Libertadores feminina. Já o Always Ready é o último colocado.

Como foi o jogo?

O Santos não tomou conhecimento do Always Ready. Com apenas 14 segundos, Thaisinha abriu o placar após uma falha na marcação da equipe boliviana. Cinco minutos depois Suzane Pires ampliou. Ao final do primeiro tempo, Ketlen fez o terceiro para as Sereias da Vila.

O início do segundo tempo foi tão fulminante quanto o primeiro. Day Silva ampliou de cabeça, aos três minutos. Por fim, Ketlen balançou a rede mais uma vez, aos 12 minutos, e fechou o placar. A partir daí, o técnico Caio Couto aproveitou para testar outras peças do elenco.

✅ FICHA TÉCNICA

ALWAYS READY 0 X 5 SANTOS

1ª RODADA DO GRUPO B - LIBERTADORES FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai;

🥅 Gols: Thaisinha (1' do 1ºT), Suzane Pires (5' do 1ºT), Ketlen (36' do 1ºT e 12' do 2ºT) Day Silva (3' do 2ºT);

ALWAYS READY (Técnico: Julio Saucedo)

Valencia; Salvatierra, Iglesias, Mayli Miranda (Portales) e Karen Rodríguez (Villazante); Múnera, Ana Rojas e Graciela Calle; Plata (Burman), Ticona (Luz Laura e Ilsen Rodríguez.

SANTOS (Técnico: Caio Couto)

Karen Hipólito; Leidiane, Camila Martins e Day Silva; Nath Pitbull, Karla Alves (Laura Valverde), Larissa Vasconcelos e Suzane Pires (Júlia); Ketlen (Paola), Carol Baiana (Nath Fabem) e Thaisinha (Yamila Rodríguez).