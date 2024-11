Jogo do Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Palmeiras encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Palmeiras encara o Grêmio por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 2 a 2. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Clique para assistir no SporTV

Palmeiras e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras chega para o jogo de hoje após perder seu último confronto pelo Campeonato Brasileiro, em Derby contra o Corinthians, pelo placar de 2 a 0. Nos últimos cinco jogos da equipe pela competição nacional, o Verdão tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com os resultados recentes, o time somou 61 pontos e está na segunda posição do Brasileirão.

Já o Grêmio vem para esta partida depois de empatar seu último jogo pelo Brasileirão contra o Fluminense, pelo placar de 2 a 2. Nos últimos cinco jogos pela competição, o Imortal possui duas vitórias, dois empates e uma derrota. Atualmente, o clube gaúcho soma 39 pontos, ocupando a 11ª colocação no campeonato.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 08 de novembro, 21h30

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Palmeiras e Grêmio

Palmeiras

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Lázaro, Bruno Rodrigues e Piquerez (Lesionados).

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenílson, Cristaldo (Monsalve ou Aravena), Soteldo; Braithwaite - Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Walter Kannemann e Cristian Pavón (Lesionados).