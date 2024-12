Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Confira todas as informações do jogo de hoje do Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após empatar com o Fortaleza, jogando fora de casa, pelo placar de 0 a 0, na última rodada do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos dos comandados de Filipe Luís, foram três vitórias e dois empates, fazendo com que o time da Gávea ficasse na quinta colocação, com 63 pontos somados.

Já o Internacional vem para esta partida depois de golear o RB Bragantino pelo placar de 4 a 1, diante de sua torcida. Com o resultado, o Colorado chegou a expressiva marca de cinco vitórias consecutivas, além de não perder desde a 23ª rodada, com 12 jogos de invencibilidade. Aliás, nestes 12 jogos, são 11 vitórias. Com os ótimos resultados, o Inter chegou à terceira posição, com 65 pontos.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional

Brasileirão Série A - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 01 de dezembro, 16h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Internacional

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz, Gerson; Bruno Henrique, Michael e Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

continua após a publicidade

Desfalques: Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña, Arrascaeta e Luiz Araújo (Lesionados); Pulgar (Suspenso); Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves (Liberados para férias).

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia - Técnico: Roger Machado.

Desfalques: Mercado (Lesionado); Borré (Suspenso).