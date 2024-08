Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Corinthians buscam vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro

O Corinthians e Grêmio voltam a campo hoje, quarta-feira (07), em duelo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Itaquera, as equipes empataram sem gols, ou seja, tudo será definido no jogo de hoje, que será disputado a partir das 21:30h, no Couto Pereira, em Curitiba. O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

As duas equipes estão longe de fazerem uma boa temporada. O Corinthians ainda segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 21 rodadas, mas pode utilizar a Copa do Brasil como forma de reerguer. O Grêmio vem levemente embalado por sua melhora de resultados na competição, se encontrando na décima quarta colocação, com 19 jogos.

Grêmio e Corinthians duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo entre Grêmio e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 21:30h;

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG).

⚽Prováveis escalações de Grêmio x Corinthians

Grêmio

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavon. - Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: Gustavo Nunes (suspenso); André Henrique (lesionado).

Corinthians

Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho (Giovane), Cacá e Hugo; Ryan, Charles e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Raul) e Romero. - Técnico: Ramón Díaz