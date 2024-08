Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Red Bull Bragantino se reencontram no Brasileirão. Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Neste sábado (10), Corinthians e RB Bragantino duelam pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá início a partir das 21:30h no horário de Brasília na Neo Química Arena, com transmissão da TV Globo e do Premiere. No primeiro turno, o placar foi favorável para a equipe de Bragança Paulista, que venceu o jogo pelo placar de 1x0.

O jogo de hoje é importante para ambas as equipes, que vivem momentos completamente distintos na temporada. O RB Bragantino busca os três pontos para encostar cada vez mais nos primeiros colocados do Brasileirão e está atualmente na décima posição, com 26 pontos e com apenas 19 partidas jogadas. Já o Corinthians vive momento complicado, na décima oitava colocação, com apenas 20 pontos somados e já com 21 jogos disputados.

Corinthians e Red Bull Bragantino duelam hoje pela vigésima segunda rodada do Brasileirão. Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay



Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x RB Bragantino

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 21:30h;

📍 Local: Neo Química Arena (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Lima (MG);

➡️ Clique para assinar e assistir aos jogos do Sportv no Globoplay

⚽Prováveis escalações de Corinthians x RB Bragantino

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá; Fagner, Raniele, Charles, Rodrigo Garro, Hugo; Romero, Giovane. - Técnico: André Oliveira

Desfalques: Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira (recuperando de cirurgia após lesão); Alex Santana e Yuri Alberto (lesionados); Igor Coronado (suspenso)

RB Bragantino

Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. - Técnico: Pedro Caixinha

Desfalques: Andrés Hurtado e Eduardo (em transição após lesão); Juninho Capixaba e Matheus Fernandes (lesionados)