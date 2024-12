Em jogo hoje, o Corinthians encara o Grêmio pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 2 a 2. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

As equipes empataram o confronto que fizeram no primeiro turno; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje classificado para a Libertadores da América, depois de conseguir uma arrancada histórica neste final de Brasileirão. No seu último confronto pelo campeonato, o Timão bateu o Bahia, diante de sua torcida, pelo placar de 3 a 0. A equipe paulista tem um retrospecto perfeito já fazem oito rodadas, vencendo todos os seus jogos. O Corinthians é o sétimo colocado, com 53 pontos.

Já o Grêmio vem para esta partida depois de empatar com a equipe do Vitória, pelo placar de 1 a 1. A equipe de Renato Gaúcho não tem mais chances de ser rebaixada e busca confirmar a sua vaga na próxima Copa Sul-Americana, estando atualmente na 12ª posição, com 45 pontos somados. A equipe gaúcha tem três empates, uma vitória e uma derrota em seus últimos cinco jogos.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Grêmio x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro, 16h

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Grêmio e Corinthians

Grêmio

Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo, Cristaldo e Aravena; Braithwaite - Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Marchesín (Protocolo por concussão).

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

continua após a publicidade

Desfalques: Gustavo Henrique (Suspenso).