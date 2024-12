Corinthians pode lucrar valor milionário na partida contra o Grêmio; entenda

Garantido na próxima edição da Copa Libertadores após os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda pode aumentar seu faturamento na temporada no duelo contra o Grêmio, neste domingo (8), no sul do país.

Atualmente, a equipe paulista já assegurou R$ 31,3 milhões em premiações, valor destinado ao oitavo colocado da competição, pior posição que o Timão pode garantir. No entanto, caso permaneça à frente do Bahia na tabela da competição, o clube irá faturar mais R$ 2,4 milhões.

Uma eventual mudança na tabela, no entanto, não alterará o planejamento do Corinthians para a próxima edição do torneio continental, já que o sétimo e o oitavo colocados disputarão a segunda fase da pré-Libertadores.

Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 0 e garantiu vaga na próxima edição da Copa Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Da zona de rebaixamento à Libertadores

Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians somava apenas 29 pontos, tinha o dobro de derrotas em relação às vitórias e ocupava a décima oitava colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento.

Sob o comando de Ramón Díaz, no entanto, a equipe embalou uma sequência de oito vitórias consecutivas na competição, saltando para a sétima posição ao fim da última rodada e garantindo vaga nas próximas edições da Copa do Brasil e da Libertadores.

Com essa campanha, o clube paulista alcançou a maior sequência de triunfos de sua história no Brasileirão.