Ana Thaís Matos elege culpado em eliminação do Corinthians: ‘Péssimo’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 06:10 • São Paulo (SP)

A jornalista Ana Thaís Matos analisou a derrota do Corinthians para o Racing-ARG, na semifinal da Sul-Americana, na última quinta-feira (31). Nas redes sociais, a comentarista disparou contra o técnico Ramón Díaz, a quem classificou o trabalho como "péssimo".

- Ramón Díaz é bastante regular. Ele vai mal em todos os jogos. Pelo jogo de hoje, ainda vai ter corintiano falando o absurdo que o Ramón caiu na Copa do Brasil de propósito? Não, ele caiu porque errou em tudo. Corinthians teve uma finalização no segundo tempo. Racing destruiu com o jogo. Ramón Díaz péssimo! Em 180 minutos não soube fazer nada pra fazer o time tentar vencer. Péssimo! - comentou.

- O que faz jogador ter postura ruim diante de um jogo é muitas vezes não ter confiança no trabalho da comissão técnica. Começa a inventar, os caras se olham e percebem que vão ter que se virar pra fazer os erros darem certo e não conseguem. Treinador mata time. Ramón foi assim! - completou Ana Thaís.

O Corinthians começou bem o jogo e abriu o placar com Yuri Alberto, aos seis minutos. No fim do primeiro tempo, Quintero marcou duas vezes e virou a partida. Na etapa final, o Alvinegro não ameaçou e viu o Racing avançar à final. No duelo de ida, as equipes haviam empatado em 2 a 2.

Reta final de Brasileirão do Corinthians

Após as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, o Corinthians agora foca no Campeonato Brasileiro, onde luta para não cair. A equipe de Ramón Díaz está na 15ª colocação, com 35 pontos, um a menos que Red Bull Bragantino e Juventude, que abrem o Z-4.

Na próxima segunda-feira (4), o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Na sequência, o Alvinegro encara Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio.