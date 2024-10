Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pela Libertadores, o Botafogo encara o Peñarol para decidir uma vaga na final (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 06:59 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Botafogo enfrenta o Peñarol pela segunda partida das semifinais da Copa Libertadores da América. No primeiro confronto, o Glorioso venceu os rivais uruguaios pelo placar de 5 a 0. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo, Globoplay e do streaming do Paramount+.

Confira as informações do jogo do Botafogo hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje após vencer o Red Bull Bragantino pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pela competição nacional, o Glorioso é líder, com 64 pontos, e três vitórias e dois empates nos seus últimos cinco jogos. Pela Libertadores da América, o clube carioca fez bonito diante de sua torcida e goleou os rivais uruguaios por 5 a 0 no primeiro confronto das semifinais.

Já o Peñarol vem para a partida de hoje como líder do Campeonato Uruguaio, com 20 pontos somados em nove jogos disputados, com apenas uma derrota, dois empates e seis vitórias. Depois da goleada sofrida do Rio de Janeiro, os uruguaios não tiveram rodada pela sua competição nacional e puderam trabalhar para a difícil missão de reverter o placar durante toda a semana.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Peñarol e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Peñarol x Botafogo

Copa Libertadores da América - Semifinal (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro, 21h30

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

📺 Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount+

⚽Escalações prováveis de Peñarol e Botafogo

Peñarol

Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez, Olivera; García Graña, Darias, Cabrera, Fernández, Báez; Silvera - Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques: Time não tem desfalques confirmados.

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Adryelson, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Savarino; Thiago Almada, Matheus Martins (Romero), Tiquinho Soares - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Rafael (Lesionado); Júnior Santos (Em fase de recondicionamento físico).