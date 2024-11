Jogo do Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Botafogo encara o Vitória pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Glorioso venceu a equipe baiana pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 19h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Botafogo venceu o confronto do primeiro turno; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje após empatar seu último confronto, contra a equipe do Atlético-MG, pelo placar de 0 a 0. Em seus últimos cinco jogos, o Glorioso possui três empates e duas vitórias. Estes resultados credenciam o clube como o líder da competição, com 69 pontos somados, mas apenas dois na frente do vice-líder, Palmeiras.

Já o Vitória vem para esta partida após vencer o Criciúma, pelo placar de 1 a 0, jogando longe de seus domínios, pela última rodada do Brasileirão. Nas últimas cinco partidas do clube baiano pelo campeonato, são quatro vitórias e uma derrota. Os bons resultados recentes da equipe fizeram o Vitória subir para a 12ª posição, com 41 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Botafogo x Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Vitória

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de novembro, 19h30

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Botafogo e Vitória

Botafogo

John, Vitinho, Bastos, Halter, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore, Almada, Savarino, Junior Santos, Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Luiz Henrique e Barboza (Suspensos); Rafael (Lesionado)

Vitória

Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Esteves, W. Oliveira, Ricardo, Matheuzinho, Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Camutanga e Caio Vinícius (Lesionados); Osvaldo (Afastado por problemas de saúde).