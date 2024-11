Mauro Cezar alfineta Botafogo: ‘Não duvidem da capacidade de pipocar’

O jornalista Mauro Cezar alfinetou o Botafogo após a equipe protagonizar um empate sem gols contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (20), no Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe alvinegra viu o Palmeiras encostar na liderança. A diferença entre os dois clubes na tabela de classificação é de apenas dois pontos.

Durante o programa "Bate-pronto", da Rádio Jovem Pan, Mauro Cezar aproveitou a oscilação do alvinegro carioca para provocar. O comunicador criticou a partida do Botafogo contra o Atlético-MG e declarou que não duvida da equipe de Artur Jorge deixar escapar o título do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas.

- Já disse, vou repetir e sei que vou zer xingado, estou acostumado já, mas nunca duvide da capacidade do Botafogo de pipocar. Ontem foi um fiasco do Botafogo. Vamos recaptular, com 40 minutos de jogo o Rúbens é expulso e o Atlético-MG fica com um a menos. Um time que vive um momento ruim, que está com o estádio interditado, jogando sem público - listou o jornalista.

Botafogo x Palmeiras

Faltam apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão e diferença entre Botafogo e Palmeiras na tabela de classificação é de apenas dois pontos. O Alvinegro ainda lidera o campeonato, mas terá um confronto direto pelo título na próxima semana. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque. A partida pode ser decisiva para a disputa do título do torneio.