Amazonas x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Amazonas e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (27), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas. O confronto é válido pela quinta rodada da Série B do Cameponato Brasileiro terá a transmissão de ESPN e Disney+ (streaming).

As equipes não fazem um bom início de Série B até aqui. O time da casa está na 19ª posição na tabela de classificação, ou seja, na zona de rebaixamento com apenas um ponto. Já o Atlético-GO é o 13° colocado com cinco pontos.

(Foto: Isabela Azine/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X ATLÉTICO-GO

5ª RODADA - SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMAZONAS (Técnico: Ibson Silva): Renan, Tiago Cametá, W. Nascimento, Fabiano, Alyson, Larry Vásquez, Linares, Eliton Júnior, Luquinhas, Henrique Almeida, Alex Sandro.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Cláudio Tencati): Vladimir, Raí Ramos, Alix Vinícius, Pedro Henrique, Guilherme Romão, Luizão, Rhaldney, Kauan, Robert Santos, Sandro Lima, Marcelinho.