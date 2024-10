Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Botafogo encara o Athletico pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Botafogo encara o Athletico-PR pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da RBS TV, CazéTV e Rede Furacão.

O Botafogo joga hoje contra o Athletico-PR pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Atual líder da competição, o Botafogo chega para o jogo de hoje após um empate em 0 a 0 com o Grêmio na última rodada do Brasileirão. Mesmo com o empate, a equipe tem uma fase positiva na competição, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. No entanto, o Palmeiras segue na cola do Glorioso, a apenas um ponto de distância.

Já o Athletico-PR vem para esta partida em com um retrospecto não muito positivo no campeonato. O Furacão não sabe o que é vencer pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 28 de julho, quando bateu o Cuiabá por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates para a equipe. O Athletico ocupa a 15ª posição, com 31 pontos somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Athletico-PR e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Cruzeiro

Brasileirão Série A - 29ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 05 de outubro, 16h30

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: RBS TV, CazéTV e Rede Furacão

⚽Escalações prováveis de Athletico-PR e Botafogo

Athletico-PR

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Zapelli, Canobbio e Pablo - Técnico: Lucho González.

Desfalques: Christian (Suspenso).

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Rafael, Jeffinho, Eduardo e Cuiabano (Lesionados).