Jaciobá-AL x Santos: onde assitir, horário e prováveis escalações do jogo da Copinha

Jaciobá-AL e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. A partida será válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copinha e terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Na estreia da competição, o Jaciobá-AL foi goleado por 8 a 0 pela Ferroviária e precisa de um resultado positivo para sair do zero e não ser eliminado. O Santos, por sua vez, venceu o CEFAT Tirol por 1 a 0 e está na segundo lugar no grupo.

➡️Entenda como o Santos se prepara para o Mercado da Bola e novos patrocinadores

Jaciobá-Al e Santos se enfrentam nestas segunda (6) (Foto: Divulgação / Santos)

✅ FICHA TÉCNICA

Jaciobá-AL x Santos

2° Rodada - Grupo 7 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: CEO do Santos fala sobre possibilidade de contratar destaque do Racing

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JACIOBÁ-AL: Cicero Júnior; Fábio Henrique, Cleverton, Pedro Eduardo, Robson, Riquelme, Gabriel Lima, Luan Vilela, Luan Santos, Leandrinho e Patrick. Técnico: Wellington Santos.

SANTOS: João Fernandes; Matheus Matias, Diego Borges, Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Ronald Perlaza, Gabriel Bontempo, Lenin, Fernando Nava, Rodrigo Cezar e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago.